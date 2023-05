Mandag 8. mai: En norsk delegasjon fra Redd Barna drar til Gaza.

En av dem er Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat nord. Han er også nestleder i hovedstyret i Redd Barna.

– Mange barn og familier lever under svært krevende forhold, og innsatsen som gjøres er viktig, sier han.

Planen var at de skulle møte barn i Gaza, palestinske myndigheter og samarbeidspartnere.

Bergstrøm opplevde at den første dagen gikk som forventet.

– Det var ganske rolig, men vi visste at det hadde vært uroligheter der før.

Men natt til tirsdag ble de vekket midt på natten.

Fem dager

– Israel gikk til luftangrep med både jagerfly og kamphelikopter. Da smalt det ganske nært oss. Tre ledere av Islamsk jihad ble drept i angrepene, og mange sivile. Totalt mistet seks barn livet i angrepene, sier Bergstrøm.

Ifølge Bergstrøm svarte så Islamsk jihad med å sende opp raketter fra Gaza-stripen og inn mot Israel.

– I løpet av de fem dagene vi var der, tror jeg at de sendte opp over 1000 raketter fra Gaza og inn mot Israel. Israel gjengjeldte selvfølgelig med minst 1001 raketter tilbake, sier han.

Delegasjon fra Redd Barna bodde på et FN-merket hotell med bomberom i kjelleren. Hver gang det smalt i nærheten, løp de inn i trygghet.

Flere bomber og raketter traff i nærheten av hotellet mens de var der.

Bergstrøm forteller at vinduene i hotellet bulet ut når raketter eller bomber slo ned i nærheten.

– Det er rart å si at man ble litt vant til det etter hvert. Da det hadde smelt i noen dager, var vi ikke like raskt ned i bomberommet, sier han.

Vanskelig å finne ly

NRKs Midtøsten-korrespondent, Yama Wolasmal, sier det er vanskelig å finne ly i Gaza under et bombeangrep.

– Det bor to millioner mennesker der, tettpakket. Det finnes ingen bomberom. Hver gang bombene faller, spres det en ekstrem frykt, sier han.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble minst 34 palestinere drept under bombingen. Rundt halvparten skal ha vært sivile.

– Ifølge det israelske forsvaret gikk de etter høytstående ledere i den Palestinske militante grupperingen, Islamsk jihad. De drepte flere av lederne deres i bombeangrepet, sier Wolasmal.

Angrepet utløste et rakettangrep mot Israel. En 80 år gammel kvinne ble drept og to andre skadd da en palestinsk rakett traff en bygård i Rehovot sør for Tel Aviv.

Opp mot 4000 raketter skal ha blitt avfyrt, men de fleste av disse ble skutt ned av Israels rakettskjold.

– Det skjedde det som pleier å skje i Gaza. Diskusjonen om hvem som startet denne gangen, er som spørsmålet om hvem som kom først ut av høna eller egget, sier Wolasmal.

Søndag var konflikten mellom Israel og Palestina tema i Helgemorgen.

Yama Wolasmal er NRKs Midtøsten-korrespondent. Foto: NRK

Våpenhvile

Bergstrøm forteller at både FN og norske myndigheter forsøkte å forhandle om våpenhvile, slik at de kunne lage en humanitær korridor ut av området.

165 utlendinger var på besøk i Gaza. De ønsket å dra hjem etter at grensen ble stengt på grunn av angrepene fra begge sider.

Så ble det våpenhvile.

Lørdag kveld startet Bergstrøm og de 164 andre evakueringen ut av Gaza.

– Våpenhvilen skulle tre i kraft klokken 22 lørdag. Vi kom på grensen litt før og ble stående der samtidig som de skøyt opp raketter bare noen hundre meter fra konvoien der vi sto, sier Bergstrøm.

– Det var en ganske dramatisk situasjon på grensen, og vi lurte en stund på om vi måtte tilbake til Gaza by

Søndag kom de seg til Jerusalem. Nå er han tilbake i Tromsø, der han bor.

– Vi må være særlig opptatt av barna som lever under så vanskelige forhold over så lang tid, sier Bergstrøm.

– Her må både Norge og verdenssamfunnet prøve å løse den fastlåste situasjonen som på ulikt vis skader så mange barn for livet. Det er det jeg sitter igjen med etter dette.