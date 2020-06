Kreftforeningen håper det blir et nasjonalt forbud mot røyk på fellesområder.

– Vårt mål og vår drøm er at vi i fremtiden skal ha et tobakksfritt samfunn, forteller distriktssjef for Kreftforeningen, Brage Larsen Sollund.

NRK har tidligere skrevet om Tromsø kommune som vil gå til kamp mot røyking på populære utendørsområder.

Dette tas ikke godt imot av alle. Både Frp-politiker i Tromsø, Anni Skogman og tidligere lokalpolitiker i Alta Frp, Rut Olsen mener det vil bidra til mobbing av røykere.

– Så lenge tobakk er en lovlig vare i Norge syns jeg ikke det som Kreftforeningen og enkelte politikere driver med nå er greit. Det er å både fryse ut og stigmatisere én gruppe mennesker i Norge.

Skogman mener i likhet med Olsen at det blir feil å nekte folk å bruke et produkt som er lovlig å selge over disk.

– Det blir som å selge sko og nekte folk å bruke de. Det er ganske fordummende å komme med et slikt lovforslag. Hvis jeg røyker må jeg sørge for å ikke plage andre, men jeg må ha fullstendig rett til å røyke så lenge det er lov å kjøpe røyk i Norge, sier Skogman til iTromsø.

– Ikke dårlige mennesker

Olsen mener Kreftforeningen driver med mobbing og at det ikke legges fokus på røykerens psykiske helse, som hun mener blir offentlige mobbeoffer.

– Jeg liker ikke at noen skal mobbes eller trakasseres i det norske samfunn, og det må også gjelde røykerne. De er ikke dårlige mennesker bare fordi de røyker.

– Jeg tenker at de menneskene som ikke klarer å slutte å røyke eller som ikke ønsker det, må man la være i fred. Og la dem få gjøre som de selv ønsker. Norge er et fritt land og vi lever i et demokrati.

– Mitt hovedbudskap er at den gamle gapestokken som Norge har fjernet, holder nå Kreftforeningen og enkelte politikere å ta tilbake til samfunnet igjen, sier Olsen. Foto: Claus Jørstad

– Vil ta røyken og ikke røykeren

Brage Larsen Sollund, distriktssjef i Kreftforeningen, understreker at det ikke Kreftforeningens ønske om å mobbe noen.

– Vi er ikke ute etter å ta røykere, vi vil ta røyken.

Han understreker også at dette handler om røyk som et samfunnsproblem, og at deres ønske er å begrense tilgangen til det.

– Vi ønsker å gjøre røyking mindre attraktivt å starte med, og at det skal være lettere å slutte.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet har tidligere sagt til Dagbladet at han ikke tror det tar lang tid før utendørsforbudet innføres her til lands.

Rut Olsen mener det burde fokuseres mer på forebyggende- og holdningsskapende arbeid, noe Larsen Sollund er helt enig i.

– Vi foreslår dette for dem som vil slutte å røyke og for å forhindre ny rekruttering, sier Larsen Sollund.

Brage Larsen Sollund, distriktssjef i Kreftforeningen, mener tiden er moden for en utvidelse av røykeloven og flere røykfrie uteområder. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Håper det blir en del av tobakksloven

Larsen Sollund viser til hvor mye debatt det var da når røykeloven ble innført i 2004, hvor folk også da mente det var en innskrenking på folks frihet

– Men i dag er vi veldig glad for at vi har loven.

I Norge ble røykeloven sist endret i 2014. Da ble det innført tobakksforbud ved skoler og barnehager, og et forbud mot særskilte røykerom, men ikke uteserveringer.

Norge har imidlertid lovfestet en visjon om at vi skal bli et tobakksfritt samfunn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har varslet at det kommer en høring til høsten med forslag til tiltak for å gjøre tobakk mindre attraktivt, og det vil komme endringer i røykeloven.

– Vi håper at dette blir en del av pakken, sier Larsen Sollund.

Om lag 400 000 personer røyker i Norge. Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Inspirasjon fra Sverige

Forslaget som Tromsø kommune ønsker å innføre er ifølge Larsen Sollund innført i Sverige.

Han sier loven har blitt godt mottatt, og at det har det vært stor nedgang i antall røykere som følge av den.

I Norge ligger andelen dagligrøykere på 9 prosent og andelen som røyker av og til er omtrent like stor.

Larsen Sollund mener man kan hente inspirasjon for hvordan det har blitt løst i Sverige til hvordan vi kan implementere dette i Norge, med Tromsø som pilotkommune.