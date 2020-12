Reagerer på boforholdene til de ansatte: – Dette skal ikke være hverdagen i Forsvaret

– Vår samlede forsvarsevne er helt avhengig av at Forsvaret klarer både å rekruttere og beholde dyktige folk. Da må boforholdene forbedres, sier Huitfeldt.

Hun reagerer spesielt på at det ikke skal ha vært gjennomført renhold på 75 uker, ettersom vi fremdeles er i en pandemi.

– Dette er langt fra det eneste eksempelet på mangelfullt renhold i Forsvaret, sier lederen for utenriks- og forsvarskomiteen.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), mene de skylder de ansatte i Forsvaret skikkelige boforhold. Foto: Synne Asheim Haga / Porten.no

– Flere holder ikke ut

I løpet av 2018 og 2019 sluttet over 2.000 ansatte under 30 år i Forsvaret, ifølge BFO.

Tony Johansen, tillitsvalgt i BFO, mener bofasiliteter må høyere opp på prioriteringslista. Foto: Mariell Halstensen / Befalets Fellesorganisasjon

Tony Johansen, tillitsvalg for Befalets fellesorganisasjon (BFO) mener bofasilitetene må få en stor del av skylda.

– Vi kan vel kun bruke ett ord om boforholdene. Begredelig, sier Johansen.

Korporal Jonas Wenger bor på Maukstadmoen leir på Skjold i Indre Troms. Han er godt kjent med at dette gjør at flere slutter i Forsvaret.

Korporal i 2. bataljon i Brigade Nord, Jonas Wenger, bor på 16 kvadratmeter inkludert gang og bad. Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

– Det er flere som ikke holder ut. Jeg har snakket med et par allerede, og med tanke på hvordan det er å bo her, så gidder de ikke å ta til takke med det, sier Wenger.

Forsvarsevne først, så boliger

Kommunikasjonssjef for Forsvaret, Eystein Kvarving, sier hovedgrunnen til de dårlige boforholdene er eldre bygninger som trenger vedlikehold.

– Dette er en kjent sak som vi tar tak i, som Forsvarsbygg, sammen med Forsvaret, prøver å løse. Men vi er ikke i mål ennå, sier han.

Kvarving mener det handler om at de først og fremst åpenbart må bruke pengene sine på forsvarsevne, ettersom det å forsvare landet er jobben deres.

– Deretter så bruker vi penger på boliger og kvarter. Men det blir i den rekkefølgen, ellers så gir det ikke noen militær effekt, sier kommunikasjonssjefen.

Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for Forsvaret, mener at de må bruke pengene sine på det viktigste først: forsvarsevnen. Foto: Forsvaret

Står overfor en formidabel oppgave

Komitémedlem i utenriks- og forsvarskomiteen, Liv Signe Navarsete, mener det er tydelig at boforholdene er for dårlige og må forbedres.

– Dette skal ikke være hverdagen i Forsvaret, og jeg håper det ikke er det for flertallet, sier hun.

Navarsete vil nå be om en oversikt over botilbudet ved de ulike leirene i Forsvaret, og sier Stortinget må forsikre seg om at dette blir fulgt opp.

– Forsvaret står overfor en formidabel oppgave dersom dette er bosituasjonen mange steder, sier Navarsete.