Skjøt elg fra verandaen – politiet har igangsatt etterforskning

– Etter å ha lest historien har vi på eget initiativ opprettet en undersøkelsessak. Vi ønsker å finne ut hva som har skjedd og om det har skjedd noe straffbart, sier Bjørn Georg Pedersen, leder av etterforskningsseksjonen ved Finnsnes politistasjon.

Det var regionavisa Nordlys som i humoristiske ordelag fortalte historien om jegeren som bråvåknet mandag 3. oktober av at naboen ringte og meldte om en elg nedenfor huset. I pysjamasbuksa løp jegeren ut, satte seg til rette på verandaen og skjøt elgen som befant seg bak naboens garasje.

Jegeren hadde ifølge avisa aldri skutt elg før. Han ble referert på følgende i avisa:

«Jeg vet ikke hva jeg tenkte, jeg sprang inn på soverommet for å hente børsa».

Saken har skapt ulike reaksjoner i sosiale medier. Noen synes dette var svært morsomt, mens andre har tatt sterkt avstand fra at det ble skutt mellom hus og over et garasjetak. Noen har i tillegg påpekt at det ligger et vann rett bak der elgen skal ha stått.

– Et rikosjett fra en kule som treffer vannet kan ta alle retninger, sier informasjonssjef i Norges jeger – og fiskerforbund, Espen Farstad.

Espen Farstad er informasjonssjef i Norges jeger og fiskerforbund. Han sier det i utgangspunktet ikke er ulovlig å skyte elg i et boligfelt. Foto: Privat

Han understreker at han ikke kjenner saken annet enn det som har stått i avisa, og at det er vanskelig å vurdere forsvarligheten ut fra bildene.

Men:

– Det ser ikke bra ut slik det ser ut av bildet i avisa, og vi er veldig opptatt av at det skal være sikker bakgrunn. Dette stresser vi om og om igjen. Som jeger skal du være hundre prosent sikker før du løsner et skudd, sier Farstad.

NRK har snakket med jegeren som vedgår at ut ifra bildene i artikkelen kan man få feil inntrykk av sikten.

– Hvis man ser de to bildene opp mot hverandre blir det helt feil vinkel i forhold til slik det var. Jeg satt mer til venstre og skjøt mer til høyre. Bildet fra verandaen og utover er det fotografen som har tatt. Det viser ikke den riktige vinkelen, sier han.

Jegeren sier at han var helt sikker på at skuddet han løsnet ikke kunne medfare fare.

– Jeg vurderte situasjonen og sjekket sikten. Garasjen er naboen som ringte meg sin, og det går ingen sti eller vei bak garasjen hans. Husene i bakgrunnen er minst 500 meter unna og hvis jeg skulle truffet vannet måtte jeg ha løftet børsa kraftig. Jeg hadde bakken bak som bakgrunn, sier han.

Jegeren legger til at han bor i en bygd og at bygda er et jaktområde.

Redaktør forsvarer saken

Redaktør i avisa Nordlys, Helge Nitteberg, tar ikke selvkritikk for måten saken er løst på.

– Jeg vurderer ikke dette som en veldig stor sak. Det er et lite stykke Nord-Norsk hverdagsdrama i elgjakta og en historie som er litt mer oppsiktsvekkende enn den tradisjonelle elgjakthistorien. Så får det være opp til den enkelte om dette er underholdning eller ikke, sier Nitteberg.

– Kunne dere hatt med flere kilder og sett med et kritisk blikk på skytinga?

– Ja, det kan være mulig. En sak blir alltid bedre jo flere kilder man har, men jeg tror ikke vi har vurdert det slik at dette var en historie det var verdt å bruke mer tid på enn å gjengi en oppsiktsvekkende historie, sier redaktøren.

– At noen springer ut på morgenkvisten med lite klær på, tenker jeg man kan ta med litt glimt i øyet, sier Nitteberg.

Redaktør i avisa Nordlys, Helge Nitteberg, mener man må ta saken om elgjegeren med glimt i øyet. Foto: Ole Åsheim / Nordlys

Farstad i jeger- og fiskerforbundet forsikrer at det å skyte et dyr normalt ikke foregår så impulsivt som det blir fremstilt i mediesaken.

– Vi er generelt opptatt av skikkelighet og ordentlighet. Vi støtter eksempelvis at vi har et strengt våpenhold i Norge. Så vi er alltid skeptisk når vi ser for mye humor, bajaseri og Texas rundt dette, sier Farstad.

– Det å sprette opp på verandaen er ikke hverdagskost. Men jeg sier ikke at det er forbudt. Det kommer an på omstendighetene eller omgivelsene, påpeker han.

Den omtalte jegeren sier at han har holdt seg langt unna kommentarfeltene på nett, som han synes er en belastning. Han angrer på at han sa ja da avisa Nordlys kontaktet han for et intervju.

– Ja, når jeg ser hvordan den saken ble fremstilt så gjør jeg, sier han.