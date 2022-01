Ras i Tamokdalen

Troms politidistrikt opplyser at det har gått flere skred over en vei i Tamokdalen. Det var to kjøretøy som kjørte inn i to ulike skred før vegen ble sperret kl. 13.30. Den ene har kommet seg ut, mens den andre fortsatt befinner seg i skredområdet. – Det er ikke fare for liv, men personen befinner seg i et farlig område, opplyser politiet til NRK.