Rapporten kom i etterkant av en alvorlig batteribrann i hybridbåten «MS Brim» for halvannet år siden.

Brannvesenet fryktet da at batteriene skulle eksplodere eller at det skulle oppstå etsende syre.

Samme feil kan gjenta seg dersom regelverket ikke blir endret, står det videre i rapporten.

– Et av de viktige funnene er at det ikke finnes effektive brannslukkingssystemer dersom det oppstår brann i litium-ion-batterier.

Det sier avdelingsdirektør for sjøfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Dag Sverre Liseth.

Havarikommisjonen har nå bedt Sjøfartsdirektorat om å komme med flere tiltak.

Et av tiltakene er å sikre passasjerer og besetning hvis litium-ion-batterier begynner å brenne.

Det tok hele sju dager på å få kontroll på brannen i «MS Brim».

Litium-ion-batterier Ekspandér faktaboks Litium-ion-batterier brukes i dag mye innen moderne elektronikk, som bærbare PC-er, mobiltelefoner, digitale fotoapparater og ikke minst; i elektriske biler.

Erfaringen har vist at litium-ion batterier er mer befengt med å ta fyr enn andre batterityper. Dette har sannsynligvis sammenheng med batteriets kjemiske sammensetning, noe som også er grunnen til at batteritypen har høyere cellespenning enn alle andre batterityper. Det inneholder brennbare komponenter som karbon, oksygen og brennbare væsker. Et tynt lag av litium-kobolt-oksid fungerer som negativ pol, mens en remse av grafitt fungerer som positiv pol. Det ser altså ut til at det en vinner i høyere spenning, samtidig gjør batteritypen noe mer utsatt for å brenne. Et godt råd kan derfor være å lade slike batterier under oppsyn.

Batteritypen har mer eller mindre erstattet de nikkelbaserte batteritypene. Fordelene er større kapasitet og lavere vekt.

De moderne litium-ion-batteriene tåler godt klattvis lading; det ideelle er faktisk at de brukes ned til 40 prosent av kapasiteten og deretter lades opp igjen til 80 prosent av full kapasitet. De fleste batteritypene mister med tiden noe av spenningen på grunn av en viss selvutladning.

En svakhet med Li-ion-batteriet er at kapasiteten reduseres betydelig ved lave temperaturer. Mobiltelefoner trives derfor best på innerlomma når temperaturen går ned mot 0 °C. Kilde: SNL.

Jobber med regelendring

Sjøfartsdirektoratet har jobbet med retningslinjene for denne type batterisystemer siden ulykken i Oslofjorden, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.

Ifølge han vurderer direktoratet behovet for endringer og presiseringer i regelverket.

– Det er slike ting vi ser på når det skjer en alvorlige hendelse, eller hendelser som kan være alvorlig.

EKSTRA BESKYTTELSE: Brannmannskapene måtte kles opp med vernedrakter utenpå utrykningstøyet for ekstra beskyttelse under slukningen av «MS Brim». I tillegg hadde de doble flasker med pusteluft på ryggen. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

I mai gikk Sjøfartsdirektoratet ut med et veiledende rundskriv om batterisystemet.

– Det gjør denne saken litt annerledes enn andre tilrådninger vi får fra Havarikommisjonen. Her har vi allerede gjort en del av jobben. Nå må vi se om tilrådningene treffer endringene vi har gjort, og om det er behov for å gjøre ytterligere endringer.

– Innlysende at batterier må være vanntette

– Det er gjennomgående i rapporten at regelverket ikke tilstrekkelig tar inn over seg risikoen ved å putte batterier i en båt.

Det sier teknisk sjef i rederiet i tromsøbaserte Brim Explorer, Espen Larsen-Hakkebo.

Rederiet eier katamaranen som tok fyr i Oslofjorden.

Brim Explorers båter brukes i Lofoten, Tromsø og på Svalvard.

Fritidsbåter forurenser mer enn man kanskje tror. Flere håper økonomiske insentiver vil gjøre elbåter like attraktive som elbilene. Dette innslaget er fra 2019. Du trenger javascript for å se video. Fritidsbåter forurenser mer enn man kanskje tror. Flere håper økonomiske insentiver vil gjøre elbåter like attraktive som elbilene. Dette innslaget er fra 2019.

– Tiltak må gjøres om bord i alle båter som har batterier. I hvert fall må man forsikre seg om at de er trygge, sier Larsen-Hakkebo.

Han understreker at det ikke er feil å putte batterier i båter, men man må gjøre det skikkelig.

Årsaken til ulykken var at vann lekket fra ventilasjonsutløpet til batterirommet, ifølge Havarikommisjonens rapport.

ØNSKER TILTAK: Espen Larsen-Hakkebo mener tiltak bør gjøres om bord i alle elbåter dersom det ikke allerede er gjort. Foto: Brim Explorer

– At batterier som settes om bord i maritimt fartøy må være vanntette, er helt innlysende for oss. Jeg skulle ønske det var innlysende for myndigheter og klasseselskaper.

Etter hendelsen har selskapet bygget om de eksisterende båtene og ventilasjonssystemene.