Marius Nilsen kjeftet så lenge og så voldsomt på etatssjefene i Gamvik at han fikk et skriftlig varsel mot seg. Ett år etter rabaldermøtet er rapporten fra advokatene klar.

Den sier at krisen i finnmarkskommunen er så dyp at de ikke kommer videre uten profesjonell hjelp utenfra.

Hovedansvaret legger de på kommunedirektør Marius Nilsen. Og han må gå, sier SV.

– Jeg synes personlig kritikken er såpass sterk at kommunestyret må ta et valg allerede den 18. september om ansettelsesforholdet til kommunedirektøren, sier Alf Normann Hansen til NRK.

Hansen er tidligere ordfører og nå gruppeleder for SV. Han er på ferie og har skumlest rapporten.

Kommunedirektør Marius Nilsen opplyser at han har mottatt og lest rapporten som ble bestilt.

– Det er noen punkter i denne som aktualiserer bemerkninger fra min side, skriver Nilsen i en tekstmelding.

Marius Nilsen vil ta dette opp direkte med kommunestyret, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i mediene.

Alf Normann Hansen var ordføreren som ikke maktet å stagge Marius Nilsens angrep på sjefene i Gamvik. Nå mener Hansen at Nilsen ikke kan fortsette i jobben som kommunedirektør. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Konflikter i årevis

Gamvik kommune har vært preget av et svært høyt konfliktnivå i mange år. En rekke kommunedirektører har sluttet etter relativt kort tid i jobben.

For noen dager siden kom rapporten som feller en krass dom over dagens toppsjef.

Marius Nilsen er nå konstituert som kommunedirektør. Han var fortsatt politiker for Senterpartiet da han gikk til kraftige verbale angrep på ledelsen i kommunen.

Flere av etatssjefene ble «skjelt ut på det groveste» av Marius Nilsen, ifølge den daværende kommunedirektøren Jan Magne Stensrud. Han skrev en bekymringsmelding til ordføreren om saken.

Stensrud krevde en garanti for at det var trygt å gå på jobb før noen fra ledelsen igjen ville stille på politiske møter.

Skjelte dem ut – og ble sjef

Etatssjefene i kommunen var fortvilte da Nilsen i fjor høst byttet rolle. Politikeren ble deres nærmeste sjef som kommunedirektør. Fire av dem skrev under et formelt varsel mot Nilsen.

Det er to advokater fra KS som nå har levert en rapport om blant annet dette varselet.

Konklusjonen sår alvorlig tvil om Nilsen evne til å lede kommunen.

Varselet gjelder et formannskapsmøte 22. august. I rapporten heter det at ordføreren forsøkte å stoppe utskjellingen fra Nilsen – uten hell.

«Alf, du kan bare slutte å klubbe. Jeg kommer ikke til å slutte», sa Nilsen ifølge vitnene som har forklart seg for advokatene.

Nilsen selv har bekreftet at han ikke lot seg stoppe, men skylder på svak møteledelse.

Dermed erkjenner han at de ansatte ble utsatt for en uakseptabel opptreden, men tar ikke noe ansvar for det selv, skriver advokatene.

De mener oppførselen gir grunn til «adskillig kritikk». Det er kommunestyret og ikke enkeltpolitikere som er arbeidsgiver, og det ansvaret må utøves på en ryddig måte, påpeker de.

Aldri sett noe så ampert

Rapporten tar også opp en hendelse under et møte 30. august. Da hadde kommunedirektør Stensrud sagt opp.

På et tidspunkt ba Nilsen om at Stensrud ble med ut på gangen for en prat. Etter hvert sluttet flere seg til.

«Dette pågikk så høylytt, og over så lang tid, at de ansatte på økonomi ble bedt om å gå hjem. Vi finner grunnlag for å peke særlig på Nilsens rolle og opptreden i denne situasjonen», skriver advokatene.

Overfor granskerne har flere gitt uttrykk for at det var ubehagelig.

En ansatt hos Statsforvalteren var også til stede. Han sa til granskerne at han «aldri har opplevd en så amper stemning blant politikere. Han har jobbet i politiske organisasjoner i tolv år, men aldri opplevd noe liknende. Han ble satt ut og sjokkert av det han var vitne til.»

Advokatene mener de to møtene samlet er så ødeleggende for arbeidsmiljøet at det utgjør et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven.

Øyvind Korsberg, Tor Arne Solvoll og Jan Magne Kåsa Stensrud hadde alle kort tid som rådmann i Gamvik, der konfliktnivået har vært høyt i mange år. Foto: NRK og PRIVAT

Har ikke fulgt opp

Advokatene er kritiske til at kommunestyret valgte å konstituere Marius Nilsen som kommunedirektør så lenge det var et varsel mot ham som politiker.

De mener at verken Nilsen selv eller kommunen ellers har gjort noe for å trygge de ansatte etter at de fikk en sjef de fryktet:

«Marius Nilsen mener administrasjonen fungerer godt under hans ledelse. Han synes å være overdrevent selvsikker i sin rolle, og synes i liten grad å reflektere over administrasjonens opplevelser etter at de hadde varslet på ham. Vi oppfatter ikke at han har gjennomført samtaler, eller på annen måte trygget de ansatte, etter at han ble tilsatt.»

Også dette er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven, mener advokatene.

De reagerer også på at Nilsen har stått frem i mediene som en handlekraftig mann som rydder opp i forgjengernes rot. Dette er det ikke holdepunkter for, skriver de.

Kritikken fra advokatene rammer også dagens ordfører Ragnhild Vassvik.

«Vassvik deltok i begge formannskapsmøtene uten å ta avstand fra Nilsens opptreden», påpeker de.

Vassvik var en del av flertallet som ville ha Nilsen som kommunedirektør.

NRK har gitt Vassvik tilbud om å kommentere denne saken, men hun takker nei.

Ordfører Ragnhild Vassvik er taus om rapporten som også kritiserer henne. Foto: Jan Harald Tomassen

Må ikke bli fast ansatt

Nilsen ble konstituert som rådmann, og har fremstått som en kandidat til å ta jobben på fast basis.

Han har søkt den samme jobben to ganger tidligere uten å nå opp.

Alf Normann Hansen mener han i alle fall ikke må få jobben nå.

– I lys av rapporten, og også at han som tidligere kandidat har falt tidlig ut i ansettelsesprosessene, ser jeg det ikke som så veldig aktuelt.

Han håper ordfører Ragnhild Vassvik og flertallet er enig.

– De må også vise ansvarlighet og ta arbeidsgiveransvaret på høyeste alvor.

I løpet av Nilsens tid som toppsjef har to av de fire varslerne samt en økonomirådgiver sluttet.