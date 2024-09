Nord-Noregs største miljøsamarbeid, Rå Biopark, skal etablere seg i Senja. Nærare bestemt på areala til Senja Avfall IKS.

Det opplyser Rå Biopark i ei pressemelding fredag formiddag.

Etter førespurnad frå Senja Avfall IKS har eigarane landa på å flytte det største biogassanlegget til landsdelen til eksisterande areal hos Senja Avfall.

Opphavleg var det tenkt at bioparken skulle etablere seg i Skibotndalen.

– Konklusjonen er at klima- og miljøprofilen for prosjektet vil bli kraftig styrkt, samtidig som ein ser på store økonomiske innsparingar for kommunane, seier påtroppande styreleiar i Rå Biopark, Øivind Østbø.

Les også: Budsjettsprekk for ny forbrenningsomn hos Senja Avfall.

Sparer klima og lommeboka

Når biogassanlegget blir sett i drift, vil han ha ansvar for behandlinga av matavfallet til 47 kommunar i Nord-Noreg. Dette gjennom ei samla investering på over 550 millionar kroner.

Totalt forventar selskapet ein kostnadsreduksjon på over 100 millionar kroner ved å flytte biogassanlegget til Senja.

Der vil selskapet flytte rett inn i eksisterande bygningsmasse, og nytte seg av fornybar termisk energi. Dette vil bidra til å redusere klima- og miljøtrykket for prosjektet stort, meiner selskapet.

Administrerande direktør i Senja Avfall IKS, Michael Erstad, meiner avtalen vil styrke dei involverte partane.

– Rå Biopark vil, ved innflytting i eksisterande bygningsmasse hos oss og bruk av den fornybare energien vår, bli det største industrielle gjenbruksprosjektet i Nord-Europa, og eit av dei største grøne samarbeidsprosjekta i Noreg nokosinne. Det er ei avgjerande løysing for oss, og for å løyse dei felles avfallsutfordringane i regionen, seier han i pressemeldinga.

Misfornøgd med flyttinga

I Storfjord kommune, der det opphavlege anlegget skulle liggja, ein skuffelsen stor.

– Dette var ein svært trist beskjed å få, då Storfjord kommune gjennom fleire år har jobba for å få på plass denne etableringa. Nyheita om flytting kom derfor som ei stor overrasking på oss og ikkje minst på dei som jobbar der i dag, seier ordførar Geir Varvik (H) i ei pressemelding.

Han påpeikar at tilsette på dagens anlegg på sikt kan mista arbeidsplassane sine som følgje av flyttinga.

– Ein distriktskommune som Storfjord treng nye arbeidsplassar. Eit biogassanlegg ville løyst luktplagene som har vore ei utfordring for innbyggjarane. Me er skuffa, og det er trist at anlegget no er bestemt flytta, seier han vidare.

Varvik opplyser at kommunen no vil jobba vidare for å finna alternative moglegheiter for å ta igjen verdiskapinga anlegget ville skapt.

Han påpeikar at flyttinga også medfører at andre firma, som også ville etablera seg på anlegget, må endra eller skrinleggja planane sine.

MISFORNØGD: Ordførar i Storfjord kommune, Geir Varvik (H). Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Endrar føresetnadene

Administrerande direktør i Remiks Miljøpark AS, Britt Mathisen Limo, meiner føresetnadene for prosjektet nå blir fullstendig endra. Ho meiner vidare at det frå eit eigarperspektiv ville vore uansvarleg å ikkje gå i gang med ei slik flytting.

– Det er vedteke å flytta fordi at det resulterer i at me har store innsparingar på investeringa. Det forretningsmessige resultatet ved full drift er monaleg styrkt, og miljøperspektivet og fotavtrykket på heile konseptet vil vera mykje betre ved flytting, seier ho til NRK.

FORNØGD: Administrerande direktør i Remiks Miljøpark AS, Britt Mathisen Limo. Foto: David Jensen / JensenMedia AS

Ho meiner det er utruleg viktig med slike industrielle satsingar i Nord-Noreg, og trur dette vil gagna heile landsdelen. Dette mellom anna gjennom at ungdom kjem tilbake eller blir verande i regionen.

– Dette er eit såpass spennande prosjekt at det tiltrekkjer seg folk utanfrå regionen, som finn regionen spennande å etablera seg i, seier ho, og legg til:

– Dette er ei moglegheit for institusjonane til å sikra interessante og gode arbeidsplassar, og til at studentane kan ha interessante oppgåver å jobba med framover.

AKADEMIA: Limo meiner satsinga er ei unik moglegheit for utdanningsinstitusjonane i tida framover. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Det er anslått ein auka produksjonskapasitet på 10 prosent, med ein endeleg produksjon tilsvarande 70 GWh ved flytting av anlegget. Dette svarer til det årlege energiforbruket til 3000 husstandar.

Selskapet vil, når drifta er i gang, produsere 12 prosent av Noregs forbruk av biogass.

Det er venta at bioparken skal behandle over 70.000 tonn avfall frå hushald og næringar i Nord-Noreg.