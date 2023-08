1/12 Legde At kornet ligger flatt langs bakken etter uvær At havet roer seg ned etter en kraftig storm En ku som har veltet over på siden og som ikke kommer seg opp ved egen hjelp

2/12 Bløgge Bløtlegge korn som skal bli fôr til høner Skjære over halsen på fisken, slik at den blør. Dialektord for en bløt vits, altså en blødme

3/12 Rempling En ung okse, opptil to år gammel Båtmotor som har fått skader av saltvann og går ujevnt Kallenavn på legendarisk finsk traktormodell. Heter egentlig Sinisilmäinen, men det kan ingen uttale

4/12 Skuronn Kraftig regnskur som kan sette (deler av) åkeren under vann Arbeidet med å skure stabburet før slaktetida Arbeidet med å høste korn fra åkeren

5/12 Klepp Et lite snitt som gjøres med saks når kua ikke klarer å føde kalven på naturlig måte Langskaftet krok til å heise fisken opp av vannet Melkesuppe, tradisjonell hurtigmat under kortere pauser i gårdsarbeid

6/12 Råmelk Den første melka som kommer etter at oksen har fått kalv Den første melka som kommer etter at kua har fått kalv Melk som ennå ikke er pasteurisert, altså varmet for å hindre bakterievekst

7/12 Vomme ut Å slippe husdyrene ut på beite om våren Å ta innvollene ut av et dyr under slakting Å skynde seg ut på fiskefeltet når det har kommet en stor stim med fisk

8/12 Røykpuster Brannvarsler tilpasset fjøs, kalibrert for ikke å sende falsk alarm når kuene promper Innretning til å blåse røyk på biene i en bikube En sau som har fått skrapesyke og som derfor har karakteristisk dårlig ånde

9/12 Snurrevad Fiskeredskap som slepes på bunnen Maskin bak på traktoren til å snurre sammen gress som skal i rundballer Maskin bak på traktoren til å vende gress som ligger på bakken for å bli tørt høy

10/12 Harv Mannlig kjønnsorgan (først og fremst hos dyr), derav uttrykket «harve over» Maskin for å trekke en line med fisk om bord i båten Redskap til å vende og smuldre jorden

11/12 Moring En betongblokk med kjetting som man kan fortøye båter i Det samme som en molo, altså et byggverk i sjøen som verner en havn mot bølger Prosessen med å finne ut hvilke sauer som skal bli mor til nye lam og hvilke som skal sendes til slakt

12/12 Odel Kraftig arbeidshest, en rase med opphav i Odelzhausen Fysisk svak og klønete, gjerne brukt om person som ikke duger til praktisk arbeid på en gård – såkalt odelsgutt Odelsrett, retten til å overta landbrukseiendom fra slektninger (oftest foreldre) til en rimelig pris