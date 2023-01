Den russiske fregatten «Admiral Gorshkov» seiler nå i internasjonalt farvann sørover langs norskekysten.

Forsvaret er godt kjent med skipets bevegelser og følger seilasen tett så lenge det er i Norges nærområde.

Det skjer blant annet ved hjelp av maritime overvåkningsfly, P-3 Orion, og fartøy fra Sjøforsvaret, opplyser Forsvaret.

Videomøte med Putin

Det var onsdag en digital avskjedsseremoni for skipet ved Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk, ikke langt unna byen Murmansk.

Fra Moskva sa Putin stolt at toktet var «viktig, om ikke en svært viktig hendelse».

Presidenten sa også han var «sikker på at slike kraftige våpen vil gjøre det mulig å forsvare Russland fra mulige fiender og sikre nasjonale russiske interesser.»

Russlands president Vladimir Putin sa det nye hypersoniske missilet er viktig for Russlands sikkerhet. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Det nye missilet Zircon skal ha en toppfart på ni ganger lydens hastighet, ifølge russiske forsvarsmyndigheter.

Vladimir Putin hevder at ingen andre land har et slikt våpen.

Russland har brukt et annet hypersonisk våpen i Ukraina fra fly.

TEST: Det hypersoniske missilet Zircon er tidligere blitt skutt ut fra fregatten Gorshkov i Barentshavet. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Under videokonferansen opplyste den russiske forsvarsministeren Sergej Shoigu at fregatten skal seile i Atlanterhavet, Det indiske hav og Middelhavet.

Shoigu sa at ingen rakettsystem er i stand til å skyte ned missiler som blir skutt opp fra fartøyet.

Designet for atomvåpen

Dette er første gang det hypersoniske våpenet Zircon potensielt kan bli brukt i krigføring.

Missilet skaper en gassaktig substans rundt seg som skal ta opp i seg radiobølger.

Den gassaktige substansen gjør missilet vanskelig å oppdage på radar.

Om våpensystemet er tenkt satt inn i Ukraina-krigen er ukjent.

Fra Middelhavet må et missil eventuelt fly over Nato-område mot Ukraina.

Tyrkia har advart alle militære fartøy mot å seile inn i Svartehavet.

I en rapport for den amerikanske kongressen heter det at det russiske hypersoniske våpen er designet for å bli brukt med atomvåpen.

Et angrep kommer overraskende

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen mener at den store farten til missilet kan ha stor militær betydning.

– Missilet kan nå mål på tre-fire minutter der et kalibermissil – som de har brukt i Ukraina – kanskje vil bruke et par timer. Et angrep kommer derfor veldig overraskende. Det er hovedforskjellen, sier Ulriksen.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier Russland har kommet langt i å utvikle hypersoniske våpen på flere områder. Hypersoniske våpen er våpen som går fortere enn fem ganger lydens hastighet. Foto: Sjøkrigsskolen

Den amerikanske militæreksperten og tidligere marinekapteinen Carl Schuster mener utplasseringen er et klart signal fra Putin til Vesten.

– Putin vil vise at Russland fortsatt er en global aktør til tross for kostnadene og de internasjonale fordømmelsene av angrepet på Ukraina, sier Schuster til CNN.

Kappløp om hypersoniske våpen

Det pågår nå et kappløp mellom Russland, Kina og USA om å utvikle manøvrerbare hypersoniske våpen.

De siste årene har Russland på flere områder ledet an i denne utviklingen, mener Ståle Ulriksen.

– Ja, på noen felter er Russland langt framme. Dette gjelder spesielt for sjømål.

Det amerikanske forsvaret har lenge vært bekymret for å ligge etter i dette våpenkappløpet.

Dette har også vært åpent erkjent av høytstående militære.

Tidligere president i Russland Dmitry Medvedev mener at den russiske fregatten med det hypersoniske missilet Zircon må bli plassert i havområdene nært Washington.

Medvedev hevder «det vil føre til en realitetsorintering for alle som utgjør en trussel mot Russland og Russlands allierte».