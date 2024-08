– Vi mista 70 prosent av omsetningen over natta. Det er ikke noe du erstatter dagen etter, sier Kimek-direktør Greger Mannsverk.

Det er fortsatt lite aktivitet ved skipsverftet i Kirkenes etter at sanksjonene mot Russland kom i 2022.

Nå kan russiske fiskefartøy kun legge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

Å losse fisk og gjennomføre nødreparasjoner er noen av de få tingene som ikke er ramma av sanksjoner. Sia mai i fjor er det ikke lenger lov med reparasjoner av russiske fiskefartøy, og fra 1. august begrenses liggetida i havnene til fem virkedager.

Dette har ført til at antall anløp og gjennomsnittlig liggetid er gått drastisk ned.

PST mener det reduserer muligheta til å drive etterretning mot Norge.

Direktør i Kimek, Greger Mannsverk, har mistet 70 prosent av omsetningen ved skipsverftet som følge av sanksjonene mot Russland. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Kraftig nedgang i anløp og liggetid

– Færre anløp og kortere liggetid reduserer handlingsrommet de har, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Finnmark, Johan Roaldsnes.

Han mener at den største trusselen er at sivile fartøy er en del av det russiske krigsplanverket.

– Det vil da være en plattform for russiske sikkerhets- og etterretningstjeneste for uønsket og ulovlig aktivitet på norsk jord.

Den gjennomsnittlige liggetiden per anløp fra i fjor til år er redusert i alle havnene. I Kirkenes gikk den ned med nesten 75 prosent.

Kystverkets oversikt viser at antall anløp med russiske fiskefartøy gikk ned med 40 prosent i Kirkenes fra første halvår i fjor til første halvår i år. I Tromsø var reduksjonen på 25 prosent, men antallet anløp gikk opp med sju prosent Båtsfjord i den samme perioden.

– Har måttet nedbemanne

Kirkenes og Sør-Varanger er hardt ramma av sanksjonene som kom etter Putins ordre om fullskalainvasjon i Ukraina for to og et halvt år siden.

En analyse viste at russiske kunder handla for omtrent 600 millioner kroner i Sør-Varanger før februar 2022. I dag er dette kraftig redusert. Det har også skipsagent Arve Henriksen fått erfare.

– Vi har måtte nedbemanne. Ved agentkontoret vårt i Kirkenes har 5 av 13 mistet jobben sin så langt.

Det russiske fiskefartøyet «Kiev» losser fisk i Kirkenes. Foto: Gunnar Sætra / NRK

– Hvilken framtid ser du for selskapet ditt?

– For russisk aktivitet så tror jeg ikke det er noe vei tilbake. Vi må se etter ny aktivitet, dersom det finnet noe. Det er vanskelig å omstille seg i Barentshavet, nesten alt er av russisk aktivitet, men vi må prøve, sier Henriksen.

Også verftet Kimek har merket sanksjonene og har 25 færre ansatte enn før. Verftet har funnet nye markeder, men trenger flere kunder.

Kimek jobber med å finne nye markeder og flere kunder, men verftet har likevel ikke nok arbeid. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Nå produserer verftet store konstruksjoner til oljeindustrien, i tillegg til at de utfører vedlikehold på en gammel damluke fra et kraftverk.

Det er likevel ikke nok.

– Vi produserer for få timer til at vi kan tjener penger, så vi må opp en divisjon til, vi må ha mer arbeid. Det jobber vi steinhardt med, vi skal få det til. Jeg tørr ikke si når det kommer på plass, avslutter Mannsverk