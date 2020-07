Professor: – Man må vurdere smittetrykket nå, og ikke de siste månedene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag, fredag, kommer norske myndigheter med nye reiseråd. Professor Ørjan Olsvik sier han ikke vet hva regjeringen legger som grunnlag for rådene.

Selv har han gjennomgått antall nysmittede – land for land – fra mandag til onsdag denne uka. Altså kun tre dager og summen av disse.

– Man må vurdere risiko ut fra dette sier han, sier Olsvik.

Ny situasjon

Han er professor i medisinsk mikrobiologi og en av landets fremste autoriteter på epidemier og virussykdommer.

Han viser til at det ofte opereres med totaltall for hvor mange som har blitt smittet i forskjellige land. Dette mener han ikke gir et riktig bilde av hvor stor fare det er for å bli smittet.

For å vurdere hvilket land du skal reise til akkurat nå, er ikke antall døde eller tidligere smittede interessant, mener han. Olsvik valgte å se på antall smittede per million per dag denne uken. Det som møter folk – i morgen – om de drar et sted.

Blant annet mener Olsvik at det tidligere episenteret i Nord-Italia, nå er langt tryggere å reise til. Selv om de offisielle tallene for koronasmittede fortsatt er høye der.

HARDT RAMMET: Graver klargjøres på Staten Island i New York. USA er hardt rammet av koronaviruset, både ifølge offisielle tall og ferske tall for den siste uken. Samtidig er det få som testes. Foto: David Goldman / David Goldman

USA skyter til værs

Mange av landene Olsvik har sett på er blant nordmenns mest populære ferieland. Målet har vært å finne risikoen for faktisk å bli smittet på disse stedene.

– Hadde jeg sett på de siste to ukene ville mange av de smittede nå være friske. Jeg valgte kun tre dager for å se om det er ned- eller oppstigende kurve. USA, for eksempel, har en helt klar økning på alle tre dagene. Fra 50- til 61.000 siste dagen. Altså per dag, sier Olsvik.

Tallet for nye smittetilfeller per million innbyggere i USA de tre første dagene denne uken, er 107 og Sverige har 21. På den andre siden kommer Norge med 1,2 og Finland aller best ut blant landene Olsvik har sett på, med 0,74.

Olsvik mener antall smittede kombinert med hvilken adferd man som turister har i et land er de to faktorene som påvirker sjansen for å bli smittet.

Stor database

Olsvik bruker databasen Worldometer som har daglig oppdaterte Covid-19-tall for så å si alle land. Databasen har dette året vokst seg stor ved å bringe frem data om koronakrisen, men har også blitt kritisert av enkelte fagfolk for å inneholde feil.

Olsvik mener databasen har oftest, raskest og mest informasjon om situasjonen.

– Den høster fra alle offentlige samlinger av data, slik som WHO, FN og alle land, sier Olsvik.

LITE FOLK, LAVE TALL: En strand i Hellas 8. mai. Foto: Murad Sezer

Underrapportering?

Smittetallene i Hellas er denne uken på 3,3 per million, mens Kroatia har 14 nysmittede per million. Men fordi landene har testet en så liten andel av sin befolkning, kan tallene være høyere, påpeker Olsvik.

– Jeg er opptatt av om det kan tenkes at et turistland som nå skal vente på turister tester veldig få personer for å få veldig lave tall.

Norge og mange andre sammenlignbare land har testet cirka syv til åtte prosent av befolkningen. Noen land er bedre, Island og Danmark med cirka 20 prosent og Russland med 14 prosent.

På bunnen finner vi USA og Hellas med 3 prosent og Kroatia med 2 prosent.

– Det betyr at smittetallene og antall nysmittede fra disse tre landene er usikre, sier Olsvik.

