– Det er svært urovekkende. Jeg tror vi er mange som har ligget søvnløse og lurt på hvorvidt man skal reagere på dette fra norsk side. Når det er så tydelig for alle europeiske land hva kineserne er ute etter.

Det sier Kåre Dahl Martinsen, professor i norsk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole.

Det siste året har minst seks kinesiske selskaper signalisert at de ønsker å etablere seg i Kirkenes. Sist den statseide kinesiske shippinggiganten Cosco.

Et selskap som norske sikkerhetsmyndigheter har advart mot.

Regjeringen har hittil vært vanskelige å få i tale om saken og har fått kritikk for å være utydelige i sin kinapolitikk.

Onsdag kom regjeringen ved justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) omsider på banen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har dratt opp en tydeligere linje mot kinesiske selskap, mener professor. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

I pressemeldingen sier Mehl at regjeringen ikke vil åpne for kinesiske etableringer i Kirkenes, med mindre det kan settes klare rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet.

Dette må skje i dialog med sikkerhetsmyndighetene.

– De har vært feige

Dahl Martinsen mener dette er helt nye toner fra en regjering som så langt har fått kritikk for å «tale med to tunger» i saken.

– Det ligger ganske mye tyngde bak det Mehl her signaliserer. Det betyr trolig at kineserne er nødt til å ta det til etterretning, og kanskje være noe mer forsiktige i de forhandlingsmøtene eller planene de her, sier Dahl Martinsen.

– Dette er et klart varsku.

Årsaken til den kinesiske interessen for Kirkenes skal være den nordlige sjøruten. Denne ruten passerer Russland og er mye kortere enn dagens godsrute via Suezkanalen.

Dahl Martinsen stiller seg imidlertid tvilende til at det er økonomiske interesser som veier tyngst for kineserne.

– Umiddelbart kan jeg ikke se hva det er de regner med økonomisk å tjene på å være i Kirkenes. Men at de har mye politisk å tjene på det, det er det ingen tvil om, sier han.

– Har regjeringen vært naive når det gjelder kinesiske interesser i nord slik du ser det?

– De har ikke vært naive. De har vært feige, sier Dahl Martinsen.

Emilie Enger Mehl har ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor NRK torsdag.

Russland + Kina

At kineserne kan få tilgang til havna i Kirkenes, mener Kåre Dahl Martinsen er svært betenkelig. Han minner om at alle former for kommunikasjonsanlegg er kritisk infrastruktur.

– Det er derfor det er så uheldig om kineserne får en sterkere rolle i Kirkenes. Det er helt uakseptabelt hvis de gjør det. Man må jo tenke på at Kina er Russlands nærmeste forbundne, sier Dahl Martinsen.

Jonas Gahr Støre til Kina

Om fire dager reiser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Kina, for å blant annet møte norsk og kinesisk næringsliv.

Martinsen mener den norske regjeringen har vært mer opptatt av å ikke tråkke kineserne på tærne, enn av å uroe seg for at kineserne får fotfeste i Norge. Dette i frykt for å ødelegge for eksportavtaler med Kina.

– Denne frykten er betydelig overdrevet, sier Dahl Martinsen.

Dahl Martinsen mener kineserne vil ha full forståelse for at Norge behøver å beskytte egne sikkerhetsinteresser, samtidig som de samarbeider med Kina på andre områder.

– Hvorfor kommer Mehl med utspillet nå?

– Jeg tror hun kommer med det nå fordi det er et press som ikke minst dere i NRK og mediene ellers har reist. Norsk kinapolitikk er hele tiden på etterslep, sier han.

Etterlyser tydelighet

Ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland (H), sier til NRK at kommunen hans nå må forsøkte å finne ut hva som egentlig er lov og ikke.

– Vi har ikke fått noe tydelig svar. Men kanskje statsministeren kommer tilbake fra Kina med nye svar, legger han til.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland (H) sier han ikke er overrasket over justisministerens utspill. Samtidig etterlyser han tydelighet. Foto: Knut-Sverre Horn

Heller ikke havnesjefen skjønner helt hva det justisministeren nå sier betyr for havna.

– Det var klargjørende, men det mangler en del informasjon, sier havnesjef Terje Jørgensen.

Han sier imidlertid at uttalelsen er en bekreftelse på at det arbeidet Kirkenes Havn har gjort så langt, for å gods gjennom den nordlige sjørute, kan fortsette.

Og peker da på ikke-kinesiske private investorer som mulige samarbeidspartnere.

Mener regjeringen må bestemme

Sikkerhetsekspert Kåre Dahl Martinsen tror uansett ikke det blir enkelt for det kinesiske shippingsselskapet Cosco å etablere seg i Kirkenes etter regjeringens nye utspill.

Og det er i alle fall ikke noe de og Sør-Varanger kommune kan bestemme, ifølge Dahl Martinsen.

– Det bør være regjeringen i Oslo som bestemmer, for dette er ikke en lokalpolitisk sak. Dette er en sak av stor nasjonal betydning for norsk sikkerhet, sier Dahl Martinsen.