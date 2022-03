– Det var skikkelig bonanza der ute. Det var helt sinnssykt, sier Audun Rikardsen.

Han er professor og naturfotograf, og har i flere år forsket på hval. Etter å ha blitt tipset av fiskere i området om store hvalansamlinger, dro han ut til Malangsgrunnen.

På få timer fant de rundt 15 finnhval, 30–40 knølhval og en gigantisk flokk på langt over 1000 springere.

– Jeg har sett mye hval i mitt liv, men antallsmessig så var vel det der det meste av hval jeg har sett på såpass kort tid.

De siste ukene har det vært store ansamlinger av hval på flere av fiskebankene langs kysten av Troms og Finnmark. Du trenger javascript for å se video. De siste ukene har det vært store ansamlinger av hval på flere av fiskebankene langs kysten av Troms og Finnmark.

Overrasket over det store antallet

Årsaken til de store hvalansamlingene er at lodda har kommet ned fra Barentshavet for å gyte på fiskebankene her, forklarer Rikardsen.

Men på senvinteren drar vanligvis knølhvalen til mer tropiske strøk som Karibia eller Vest-Afrika for å pare seg eller føde.

Rikardsen er derfor overrasket over de store ansamlingene av hval i arktiske strøk nå.

– Mange av de voksne knølhvalene burde være på sexferie i Karibia på denne tida.

Knølhvalens vandring Ekspandér faktaboks Knølhval finnes i alle verdenshav, og gjør de lengste vandringene av alle pattedyr i verden. Avstandene kan være hele 8000 km.

Vandringene er oftest mellom spiseområder i mer arktiske strøk og parings- og fødeområder i tropene.

I Nord-Atlanteren spiser knølhvalene ofte om sommeren og høsten, og befinner seg i områder helt nord av Svalbard.

På senvinteren drar hvalene til Karibien eller Vest-Afrika for å pare seg eller føde.

De siste årene har hvalene gjort et stopp i fjordene utenfor Troms på vei sørover.

Størrelse: Opptil 15 meter og 30 tonn

Levetid: Antakelig er maksimumsalderen minst 80 år

Leveområde: Alle verdenshav. I våre farvann opptrer den i Norskehavet og i Barentshavet.

Føde: Fisk og krill

Særtrekk: Knølhvalene har store iøynefallende framsveiver som i Atlanteren vanligvis er hvite – ”megaptera” betyr ”store vinger”. Kilde: UiT/Havforskningsinstituttet

Hørte hvalene synge

Ikke nok med at forskerne fikk se det store antallet hvaler, ved hjelp av en undervannsmikrofon fikk de også høre dem synge.

– Det var helt fantastisk. Det er en fascinerende lyd å høre på, det er litt som Jurassic Park under vann, sier Rikardsen som forklarer at spesielt knølhvalen er kjent for å være veldig vokal.

Hvalforsker Audun Rikardsen er overrasket over det store antallet hval langs kysten av Troms og Finnmark. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

– Det spekuleres i hvorfor de synger, men det er nok både en form for kommunikasjon mellom hvalene, et slags språk på en måte. så kan også lyden brukes til å finne byttene.

– Hvordan høres det ut?

– Noen ganger er det lange sørgmodige toner, mens andre ganger er det som en elefanttrompet. Det er et enormt spekter.

Gode «hvalmuligheter» også fremover

Og hvalforskeren tror det fortsatt er gode muligheter for at hvalene blir i området litt til.

– Loddebestanden er kjent for å svinge mye, så det vil være perioder hvor det er mye hval og andre perioder hvor det er færre.

– Men så lenge loddebestanden er så god som den er nå, er det gode muligheter for at vi fortsatt kan se mye hval her.