John Ivar Kristensen bor i Eidsvoll, men har en hytte ved Lakselv i Finnmark. Dit reiser han og familien flere ganger i løpet av året.

Forrige uke skulle han bestille en flybillett fra Lakselv til Oslo mot slutten av september. Han brukte en reisesøkemotor hvor en direkterute med SAS koster 2 200 kroner.

Men etter en stund fikk Kristensen seg en overraskelse.

Han fant nemlig samme reise til hovedstaden for litt under 800 kroner.

Trikset var at denne reisa hadde København som endelig destinasjon.

Reisen startet nemlig med det samme ruteflyet Lakselv-Oslo, og så videre til Danmarks hovedstad.

John Ivar Kristensen stusser over prisforskjellen på flybilletter fra samme avgangssted. Foto: Privat

– Du kan jo kjøpe billett helt til København og hoppe av i Oslo, men da kan du ikke sjekke inn bagasjen, sier Kristensen siden bagasjen da hadde blitt sendt til København.

Kristensen kjente ikke til dette «trikset» tidligere. Derfor stusset han over prisforskjellen på flyturen til Oslo og helt til København fra det samme stedet.

– Det er jo litt rart, men jeg klager ikke over å kunne fly helt til København for 790 kroner.

John Ivar har blitt satt ut av hvor mye flybillettene fra Lakselv til København kostet. Reisen består av to flyvninger: Lakselv-Oslo som tar av 12:25, og Oslo-København. Om man kjøper en billett fra Lakselv til Oslo som siste destinasjon, vil man betale nesten dobbelt så mye. Selv om man vi da ta det samme flyet som tar av fra Lakselv kl.12.25.

Mener SAS utnytter sin monopolsituasjon

Kristensen mener at dette tilfellet har sammenheng med at den eneste direkteruten fra Lakselv til Oslo drives av SAS.

I 2020 vant flyselskapet et anbud som gjaldt direkteflyvninger fra hovedstaden til Lakselv som en del av Forsvarets opprusting i Finnmark.

– Sånn jeg ser det, er det bare SAS som bruker sin monopolsituasjon på denne strekningen fullt ut og flår lokalbefolkningen for det de kan.

Kristensen stusser over hva som gjør at flyselskapet kan holde høyere flybillettpriser til Oslo enn til en by i utlandet.

– Er avtalen med Forsvaret så god at de har råd til å fly med tomme seter? Eller er avtalen så dårlig at de er nødt til å flå lokalbefolkningen for å gå i pluss?

Det var i april 2020 SAS startet med direkteflyvninger fra Lakselv til Oslo.

Flere eksempler

NRK har gjennomført flere lignende søk som Kristensen har gjort. Er det virkelig slik at en flyreise Norge på langs blir billigere om turen gjøres til en utenlandstur med mellomlanding i Oslo?

Joda, ved å søke etter reiser en tilfeldig mandag en måned fram i tid så dukker det opp slike billetter.

For eksempel vil en reise Stockholm-Alta 26. september koste minimum 1 330 kroner, viser SAS-søkemotoren. Turen fra Sverige krever mellomlanding og flybytte i Oslo.

Men om man ønsker å kjøpe en billett Oslo-Alta samme dag med samme fly, er minsteprisen 1 749 kroner.

Hvis man ønsker å reise fra Bardufoss til Berlin 26. september, vil det koste 1 094 kroner med flybytte i Oslo. Men om man kjøper billetter på det samme flyet Bardufoss-Oslo, øker prisen med 800 kroner.

Også på Bardufoss vant SAS Forsvarets anbud i 2019 om å levere flyforbindelse for forsvarspersonell.

Fra Bardufoss til Oslo går det tre fly på ukedager. Enkel billett vil koste da rundt 2 000 kroner. Men om man skal fra Berdufoss til Berlin, faller prisen ganske raskt.

Vanlig praksis

Pressesjef ved den norske SAS-avdelingen Tonje Sund svarer til NRK at hun av konkurransehensyn ikke kan gå i detalj om ruter og markedsområder.

– Priser på flybilletter bestemmes av hvor og når man skal reise og endrer seg dynamisk i takt med tilbud og etterspørsel. Det vil derfor være enkelte perioder hvor man kan finne rimeligere reiser til en annen by enn Oslo, forklarer Sund.

Tonje Sund, pressesjef for SAS Norge, sier at det er tilbud og forespørsel som styrer flybillettpriser hos selskapet.

Hun skriver at disse endringene gjelder for hele SAS-flynettverket og ikke noen spesielle byer. Hun forteller at slike prisforskjeller også kan oppstå hos andre flyselskaper verden rundt.

Når det gjelder anbudene SAS har med Forsvaret, mener Sund at de ikke påvirker billettprisene.

– Både økonomisk og miljømessig er det viktig å ha en høy fyllingsgrad på flyene. Det gjelder på alle avganger og alle destinasjoner, og er heller ikke en unik problemstilling for SAS.

Men flyselskapene liker ikke avhoppere.

– Det er ifølge billettreglene ikke tillatt å hoppe av på mellomlandingen. Dersom passasjerer gjør dette, kan hjemreisen i henhold til EU-reglene kanselleres.

Sund skriver at SAS ikke ser på dette som et omfattende fenomen.

– Men i ytterste konsekvens kan brudd mot billettreglene få følger for den reisende, skriver Sund.

Komplekst felt

Elisabeth Carina Syversen, kommunikasjonssjef for reisebyrået Berg-Hansen, forteller at flybillettpriser er et ganske komplekst felt der mye kan framstå som ulogisk for kundene under et prissøk.

– Enhver flyvning består av mange ulike priskategorier. Flyselskapene styrer til enhver tid selv hvor mange seter de selger til hvilken pris på ulike strekninger. Det handler både om konkret salg og prognoser, skriver hun i en e-post til NRK.

Når det gjelder prisforskjellen John Ivar Kristensen har oppdaget, tror hun at årsaken kan ligge i at det er flere ledige plasser på flyet Oslo-København enn Lakselv-Oslo.

– I tillegg er det slik at på gjennomgående reiser til utlandet er det ikke moms dersom mellomlanding er under 24 timer i Oslo. Dette kan også få innvirkninger på sluttprisen, skriver Syversen.