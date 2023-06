– Jeg har vært i en endringsprosess de siste årene, og nå føler jeg et behov for å være åpen og ærlig med min menighet og mine kolleger i kirken om hvor jeg står i saken.

Det sier sogneprest, Vegard Loke Rønning, i Kvalsund sokn i Hammerfest kommune.

– Siden et vedtak i kirkemøtet i 2017 har jeg vært motstander av vigsel for samkjønnede par i kirken. Det er jeg ikke lenger, sier presten i en video han selv publiserte på Facebook.

I videoen forklarer han hvorfor han nå ønsker å vie par av samme kjønn.

Han har brukt flere år på å komme fram til denne avgjørelsen. For han har ekteskapet mellom mann og kvinne vært den grunnleggende byggesteinen for samfunnet fram til i dag. Nå er flere glad for at han ser på dette annerledes.

Måtte tenke større

Han opplyser at det som startet prosessen var et spørsmål som han ikke kunne svare på.

Et samkjønnet par spurte hva han ville de skulle gjøre da han ikke ville vie dem i kirka.

– Jeg har aldri hatt noe godt svar på det spørsmålet.

Han spurte også seg selv om han er i posisjon til vise disse parene bort.

Dermed kom svaret til han. Han måtte tenke større om ekteskapet.

– Ekteskapets institusjon må romme mer enn kun mann og kvinne, som prest har jeg ikke noe annet svar å gi til samkjønnede par enn at ekteskapet må være for dem og. For hva ellers har kirken å gi til dem?

Sognepresten i Kvalsund håper valget han har gjort på sikt kan bære frukter, og sier til NRK at han håper samfunnet følger etter. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Tydelig motstander

Med sitt tradisjonelle syn på ekteskapet, var han en sterk motstander av endringen som skjedde i 2016 – da Kirkemøtet vedtok å innføre kirkelig vigsel for likekjønnede par.

Året etter ble også en ny vigselsliturgi vedtatt slik at også likekjønnede par kan vigsles i Den norske kirke.

– At vigselsliturgien, som kirkemøtet vedtok, bar preg av ufokusert komitéarbeid og underlige teologisk veivalg hjalp heller ikke på min oppfatning av saken. Jeg markerte meg som en tydelig motstander.

I lokalavisene kalte sognepresten den nye vigselsliturgien for et «teologisk makkverk», og ønsket å avvise den.

Likevel vendte ikke menigheten i Kvalsund ryggen til presten. De aksepterte hans syn på saken.

– Det er ikke utvendig press eller nye impulser som har gjort at jeg nå har skiftet mening i saken. Endringen har kommet som et resultat av teologiske og etiske refleksjoner, sier Rønning.

– Det står det respekt av

I nabokommunen Alta applauderer Kristoffer Karjalainen (26) sogneprestens helomvending.

Han har selv opplevd utenforskap, trakassering og mobbing på grunn sin legning.

– Dette sitter i kroppen, og gjør at man ikke føler seg trygg i sitt lokalsamfunn, og landet man vokser opp i. Slike ting som det her skaper mer rom og trygghet, sier han.

Han mener at prestens valg har en enorm betydning for de som bor i Kvalsund, og for dem som har en tilknytning til kirka.

– Det står det respekt av. Det gjør at alle vil føle seg inkludert og sett. Det går riktig vei, og han er med på en viktig utvikling, sier Karjalainen.

Kristoffer Karjalainen (26) sier at Kvalsund-samfunnet bør være stolt av sognepresten sin. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Overrasket over helomvendingen

Truls Olufsen-Mehus er tidligere fylkesleder for KrF i Troms og Finnmark, og var fylkespartiets førstekandidat ved stortingsvalget i 2021.

Han er i dag nestleder i lokallaget til KrF i Hammerfest.

Lokalpolitikeren er overrasket over at hans mentor i kristendommen har blitt mer liberal og nå velger å vie likekjønnede par.

– Man skal ikke lytte til en prest med åpent sinn, man skal lytte til en prest med åpen bibel, sier Olufsen-Mehus når NRK spør om hans mening om denne saken.

Truls Olufsen-Mehus legger til at han mener kirken skal være åpen for alle.

KrF-politiker, Truls Olufsen-Mehus, fra Hammerfest er overrasket over at sognepresten i Kvalsund snur og sier at man må lytte til det som står i bibelen. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Jeg føler egentlig jeg har skuffet alle

Sognepresten i Kvalsund forventer reaksjoner på at han nå har endret mening om likekjønnede ekteskap.

Han tror noen vil bli glade, andre vil bli skuffet, og noen vil si «velkommen etter».

– Folk får mene hva de vil. I 2017 fulgte jeg min overbevisning, det samme gjør jeg i dag, sier Loke Rønning.

– Jeg føler egentlig jeg har skuffet alle med mine avgjørelser opp gjennom, men det respekterer jeg.