Pressekonferanse i Tromsø: – Slutt med å hetse folk som er smitta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I lag med kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen og fagleder på koronasenteret Øivind Benjaminsen snakker han torsdag formiddag til Tromsøs befolkning.

– Vi ser tendenser til hets og stigmatisering av dem som har vært uheldige å bli smittet. Vi ser det i sosiale medier. Dette er med på å motarbeide smittearbeidet vi gjør, og er direkte skadelig. Slutt med det, vi er helt avhengige av at vi får kontakt med dem som har vært smitta og deres nærkontakter, og at de tør å være ærlige med sine bevegelser.

Ordføreren sier at det er ingen skam å bli smitta.

– Selv om vi står i en vanskelig situasjon, må vi prøve å bevare roen. Mange føler usikkerhet og noen er kanskje redde. Det skjønner jeg veldig godt. Vi må leve med litt uvisshet i en periode, men vi må hjelpe hverandre. Vi må passe på de sårbare rundt oss. Ring en som har det tøft og blir mye alene i disse tider.

Kathrine Kristoffersen er kommuneoverlege i Tromsø. Hun mener situasjonen tilsier at det er mer smitte i samfunnet enn det kommunen har oversikt over per i dag. Det etableres nå en mobil teststasjon.

– Det er 26 smitta fra Kongsbakken videregående skole, to fra Tromsdalen videregående. I dag har vi fått fire nye positive, én er fra Ishavsbyen videregående skole. Der stenger skolen. Den smitta har en nærkontakt på Langnes skole, som settes i karantene. Totalt ble det påvist 28 smitta på torsdag, sier hun.

Strengere tiltak

Kommunen kommer med flere nye anbefalinger.

– Idrettsarrangementer, turneringer og kamper der det ikke er mulig å holde avstand, anbefales avlyst. Folk fra Tromsø bør ikke delta i slike arrangementer andre steder, sier kommuneoverlegen.

Utplassering og praksis bør utsettes. Besøksrutiner på sykehjem endres.

Arrangement for ungdom anbefales avlyst.

Mer digital opplæring bør vurderes.

Munnbind bør brukes på offentlig transport

Hjemmeeksamen på universitetet der det er mulig

– Det er forståelig at folk er frustrerte og ønsker sine vanlige liv tilbake. Men jeg anbefaler folk å forholde seg til anbefalingene som kommer fra regjeringa og fra oss. Vi er nødt til å handle nå, og alle må bidra. Om alle tar ansvar, kan vi vinne kappløpet mot dette viruset. Det har jeg tro på at vi skal få til, sier Kristoffersen.

Totalt er 78 personer i Tromsø i isolasjon.

De siste to dager har rundt 1.100 personer blitt testet.

– Det drives intens opplæring av smittesporingsteamet. Arbeidet med sporing og karantenisering tar tid, sier fagleder Øivind Benjaminsen på koronasenteret.

Tester 500 elever

Torsdag testes alle de 500 elevene ved Tromsdalen videregående skole.

Mye sosial kontakt på fritida og på tvers av klassene har gjort situasjonen uoversiktlig. Torsdag skal derfor alle elevene testes for korona.

– Vi har sett at de ungdommene som til nå har testet positivt, har svake eller ingen symptomer. Da blir det vanskelig eller skummelt om de går ut i samfunnet og er til risiko for de sårbare gruppene, sier fagleder Øivind Benjaminsen for koronasenteret i Tromsø.

Situasjonen i Tromsø er alvorlig akkurat nå, sier fagleder for koronasenteret, Øivind Benjaminsen. Foto: NRK

Tirsdag flytta testpersonell inn på Kongsbakken videregående skole og starta massetestinga av rundt 700 elever.

Så langt har kommunen opplyst at det er avdekket 23 smitta ungdommer. Dette tallet er forventa å være langt høyere når kommunen innkaller til pressekonferanse klokka 11 torsdag formiddag.

– Situasjonen er uoversiktlig

I dag opprettes det et testlokale på den videregående skolen i Tromsdalen. Her har tre elever testa positivt på covid-19 og alle elevene er i karantene.

– Situasjonen der er at det har vært mye sosial kontakt på tvers av klassene på fritida. Det gjør oss bekymret, og situasjonen er uoversiktlig. Derfor skal godt over 500 elever testes i løpet av dagen, sier Benjaminsen.

Målet er å få kontroll på hvem som er smittet.

– Vi har ikke total oversikt over hvem som har vært i kontakt med hvem. Vi prøver å kartlegge så godt vi kan, men de siste dagene har det brent under føttene våre når vi skulle få kontakt med alle som skulle testes. Men vi er selvfølgelig nysgjerrig på hvor de som tester positivt har vært de siste to ukene før de fikk påvist smitte.

– Situasjonen er alvorlig

Kapasiteten på analyser av koronatester i Troms er snart sprengt. Det gjør at det nå tar opptil to døgn å få svar på koronatestene.

– Jeg føyer meg til det ordføreren allerede har sagt. Tromsø kommune er i en alvorlig situasjon akkurat nå, sier Benjaminsen.

Foreløpig er det uaktuelt å teste andre skoler i Tromsø.

– Vi høster oss gode erfaringer med å teste skoler. I fremtiden kan det kanskje være aktuelt å teste hele bedrifter også.