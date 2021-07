Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tromsø har nå et nytt større smitteutbrudd, sier varaordfører Mats Hegg Jacobsen under pressekonferansen.

– Vi klarer i mindre grad å identifisere smittekilder. Vi har ikke den kontrollen på utbruddet som vi ønsker oss og som er nødvendig for raskt å slå ned utbruddet, sier Jacobsen.

De fleste smittetilfellene kommer fra ulike sosiale sammenkomster forrige helg. To av tilfellene har ukjent smittevei og er ikke nærkontakter, informerer kommunen.

Unge blir smittet på fest

– Smitten skyldes sosiale sammenkomster i form av private fester og fester i utelivet. Smittevernreglene har ikke blitt overholdt, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Antall bekrefta smittetilfeller i Tromsø: Ekspandér faktaboks Uke 26: Fredag: 10

Torsdag: 19

Onsdag: 10

Tirsdag: 2

Mandag: 1

I forrige uke ble en rekke smittetilfeller i Tromsø sporet til utestedet Heidi's Bar. Da sa imidlertid smittevernoverlege Trond Brattland at de hadde kontroll på smitten.

Smitten fra utestedet har også spredd seg til militærleirene i Indre Troms etter en soldat var på pub-besøk i Tromsø i juni. Torsdag var 37 soldater bekreftet smittet.

Anbefaler bruk av munnbind

– Vi har et sterkt ønske om å ikke innføre sterkere tiltak, men dette er en sterk appell til Tromsøs befolkning sånn at vi ikke får en nedstengt sommer, sier Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Hun kommer med en rekke sterke anbefalinger til alle i Tromsø:

Munnbind anbefales på kollektivtransport, i taxi og i butikker.

Husk at enmetersregelen også gjelder på fest og på byen.

Sitt i ro ved bordet på utesteder og ikke gå rundt i lokalet.

Det er ikke andre regler for dem som er vaksinert.

Registrer deg på utesteder.

Avstandsreglene gjelder også for fester hjemme.

Hvis du mistenker smitte, hold deg hjemme.

Hold oversikt over hvem du har vært i kontakt med og hvor du har vært.

Last ned smittesporingsappen.

Registrer deg for vaksine.

Trandem sier den kommende helga vil være avgjørende for videre tiltak:

– Vi står på et vippepunkt, også for å innføre strengere tiltak. Det vil være tiltak som får store konsekvenser, også for næringslivet.