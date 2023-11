Ramona fødte to dager etter grense – tapte åtte uker permisjon

– Full fart, full fart!

Victoria Marie (1) strekker armene mot sin heiende mamma mens hun stabber seg fremover.

Ettåringen trenger bare litt støtte fra en voksen i barnehagen for å holde seg på beina.

– Da sees vi i morgen, sier Ramona Arild (30) til kvinnen som har tatt seg av datteren hennes i dag, mens hun selv har vært på jobb som sykepleier på Sonjatun bo- og kultursenter.

Victoria smiler og babler, mens mamma kler på henne ulldressen. Alt er fint nå, men det var ingen selvfølge da Victoria kom til verden nesten to måneder før termin. Likevel er hun to dager for lite prematur til at foreldrene skulle ha rett på lengre tid hjemme med henne.

Levde i uvisshet

Etter et tøft svangerskap, flere uker med høyt blodtrykk og mistanke om svangerskapsforgiftning, ble Ramona sendt med ambulanse fra hjemstedet Storslett i Nord-Troms til Tromsø.

Hun var i svangerskapsuke 30, og ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Vi ante jo ikke når hun ville komme. Vi visste bare at hun ville komme tidlig, sier Ramona.

De neste ukene var skumle for de kommende foreldrene, som ikke visste hvordan det ville gå med den lille jenta.

Ville hun komme om en time? I morgen? Eller ville de klare å komme seg helt til uke 32 av svangerskapet?

– Det endte med at vi hadde en feiring for hver uke som gikk. For jo lengre hun ble der inne, jo bedre var det.

19. august 2022, to dager inn i svangerskapsuke 33, ble Victoria Marie født via keisersnitt. Den lille jenta veide bare 1700 gram. - Jeg fikk bare sett henne noen minutter den dagen. Jeg lå på oppvåkningen og var ganske dårlig, mens hun var på nyfødtintensiven.

Visste ikke om permisjonsregler

Etter to uker fikk Ramona og datteren.

De fikk fortsatt helsehjelp fra UNN, via tilbudet «Tidlig hjem», som lar foreldre til premature barn skrives ut tidligere og få hjelp og oppfølging via video.

Men Ramonas foreldrepermisjon begynte å løpe.

Foreldre til premature barn født før uke 33 av svangerskapet får foreldrepermisjon like lenge som hvis barnet var født på termindato.

av svangerskapet får foreldrepermisjon like lenge som hvis barnet var født på termindato. Men er barnet født moderat prematurt, altså mellom uke 33 og 37, starter foreldrepermisjonen den dagen barnet er født.

starter foreldrepermisjonen den dagen barnet er født. Foreldrene kan søke om pleiepenger fra Nav. Mens barnet er innlagt på sykehus, vil de normalt oppfylle kravene for dette.

Ramona ante ingenting om at den premature fødselen kom til å få følger for foreldrepermisjonen.

Det var først da hun kom hjem, med vekt, sprøyter og en bitte liten baby som måtte mates via sonde, at hun oppdaget at permisjonsplanen var endret.

– Jeg ringte Nav for å forklare situasjonen, og da husker jeg at hun jeg snakket med sa: «Oi, du var uheldig».

Victoria Marie ble født nesten åtte uker for tidlig. Foto: Ingvild Vik / NRK

Hadde Victoria kommet i uke 33+0 hadde foreldrene fått permisjon like lenge som hvis hun var født på termin.

– Men hun er født i uke 33+2, så da fikk vi ingenting, sier Ramona.

Den eneste trøsten var at de fikk pleiepenger de to ukene de lå innlagt på nyfødtintensiven, slik at permisjonsstart ble utsatt litt.

Ønsker lik ordning for alle

Hege Nordhus, leder i Prematurforeningen, er ikke fornøyd med denne ordningen.

– Vi mener at alle de som betegnes som prematurfødte bør falle inn under den samme ordningen, uavhengig av om de er født i uke 25 eller 35, sier hun.

Nordhus mener barna født mellom uke 33 og 37 faller mellom to stoler med dagens system.

Hege Nordhus i prematurforeningen mener dagens ordning er for dårlig. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det gir disse familiene en uforutsigbarhet som de ikke trenger i den tøffe tiden de står i, sier hun.

Dagens permisjonsregler for premature ble vedtatt i 2019. Før det måtte alle som fikk premature barn søke om pleiepenger for å få utsatt permisjonsstart.

Nordhus er glad for at foreldre til de mest premature barna nå slipper dette, men skulle ønske det gjaldt alle.

– Disse barna er født umodne, og det er vanskeligere for dem å modnes utenfor mors mage, sier Nordhus.

– Jeg forstår godt at Prematurforeningen tar opp at foreldre til premature barn født etter uke 33 trenger mer til hjemme, men jeg mener at også disse barna er godt ivaretatt fra fødsel gjennom foreldrepenger og pleiepenger, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Tolv uker med ammeøving

Hjemme på Storslett var de første tolv ukene av Ramonas liv som mor preget av tett oppfølging av helsevesenet.

Alt handlet om å få til amming, for Victoria var liten og sugesvak.

Ramona og samboerens oppdrag var å få babyen til å vokse seg større og sterkere. - Vi var enda i en sårbar situasjon. Jeg hadde akkurat født, og skjønte nesten ikke hva det var vi sto oppi, sier hun. - Det er noen uker der hvor jeg egentlig ikke husker så veldig mye, fordi det er så intenst.

I fjor var det mellom 60 og 70 barn lagt inn på nyfødtintensiven i Tromsø fordi de var født før uke 36 av svangerskapet.

– Barn født for tidlig har gjerne litt mer utfordringer med å regulere seg selv, sier overlege ved nyfødtintensiven på UNN Nils Thomas Songstad til NRK.

Songstad påpeker at det er viktig å huske på at premature barn faktisk er født for tidlig.

– Man må vurdere utviklingen ut fra når de egentlig skulle vært født, ikke når de faktisk har blitt født, sier han.

Overlege på nyfødtintensiven på UNN Nils Thomas Songstad sier at også moderat premature barn kan ha utfordringer. Foto: Ingvild Vik / NRK

Hvert år fødes det omtrent 3500 premature barn i Norge. De moderat premature er den største gruppen av disse.

Overlegen tror de moderat premature barna kan bli litt oversett, fordi vi tross alt forventer at det går bra med dem.

Han sier at det kan være vanskeligere å være foreldre til et prematurt barn.

– Det kan oppleves som mer slitsomt, og derfor er det viktigere at disse foreldrene får litt ekstra støtte når det er behov for det.

Victoria og mamma Ramona brukte tolv uker på å få til amming. Foto: Ingvild Vik / NRK

Tok permisjonsgrep

Etter tre måneder fikk Ramona og Victoria til ammingen.

Og beskjeden fra sykehuset god: Victoria hadde utviklet seg fint, og alt så ut til å gå bra.

– Først da tenkte jeg at vi hadde kommet over kneika. Da hadde vi liksom en vanlig baby.

Nå kunne de endelig begynne å nyte livet sammen. Samtidig begynte mammakvoten av permisjonen å nærme seg slutten.

Etter sin del av permisjonen begynte Ramona å jobbe halv stilling, slik at permisjonstiden skulle vare lengre. Foto: Ingvild Vik / NRK

Ramona og samboeren var enig om at mor skulle ta hele fellesperioden av permisjonen. Da måtte Ramona begynne i full jobb igjen i mars, med en baby som bare var fem måneder gammel korrigert for prematurtiden.

Det var verken mor eller datter klar for.

– Jeg ville heller ikke ta ulønnet permisjon, så derfor begynte jeg å jobbe femti prosent etter mødrekvoten. På den måten kunne vi forlenge permisjonstiden, sier Ramona.

Selv om Victoria var liten da Ramona begynte å jobbe, var det godt for 30-åringen å komme seg litt tilbake i et hverdagen igjen. Foto: Ingvild Vik / NRK

Puslespillet gikk opp på grunn av en forståelsesfull arbeidsgiver som var villig til å tilrettelegge.

I august, ett år etter fødselen, startet Victoria i barnehagen. Fordi mamma Ramona fortsatt hadde femti prosent permisjon, kunne datteren ha kortere og færre dager i barnehagen.

– Det føles mye bedre for mammahjertet at vi kunne gjøre det sånn, heller enn at hun måtte ha begynt for fullt i barnehagen fra første stund.

Nå går det bra med Victoria, til tross for at hun ble født nesten åtte uker før termin. Foto: Ingvild Vik / NRK

Nå går det over all forventning med den lille jenta.

– Merker dere på henne nå at hun er prematur?

– Hun har alltid vært litt liten i forhold til de andre, men det har hun begynt å ta igjen i det siste. Hun har hatt et kjempeløft etter at hun begynte i barnehagen, og utvikler seg som alle andre ettåringer.