Skriftlige svar fra daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, på spørsmål fra NRK.

Vi ser at Cruise Norway AS ikke er på kundelistene deres, mens du har uttalt at dere operere med åpne kundelister. I innsyn har Cruise Norway gjort det klart at de har leid dere inn. Stemmer dette?

– Det er riktig at vi jobber med et prosjekt der Cruise Norway er med. De skulle vært på vår kundeliste. De kom inn i prosjektet via en annen deltaker, og den eksisterende kunden ble stående alene på kundelisten. Det er en pinlig feil for et selskap som har hatt åpne kundelister siden 2015 og blir rettet øyeblikkelig. I dette, som i alle andre kundeforhold, er det avtalt skriftlig med kunden at de skal på vår kundeliste, så dette er en feil. Vi gjør ingen unntak fra den regelen.

Sjømannsforbundet sier at de har leid inn bistand til lovendringen fra dere via Jens Folland. Er dette samme rådgiver dere bruker for å rådgiver Cruise Norway AS?

– Innholdet i oppdragene våre og hvem som jobber med dem, er det opp til kundene å kommentere. Men i dette tilfellet kan vi opplyse at ingen av våre rådgivere jobber for flere kunder i samme sak – eller for to motstridende utfall. Vi jobber for ulike kunder med ulike lovendringer i to ulike lover innenfor samme lovverk, som er lagt ut til høring i samme prosess. Og det er begge kunder kjent med at vi gjør.

Sjømannsforbundet sier de ikke ble opplyst fra dere at dere var innleid av motparten til samme lovforslaget og sier de synes det er merkelig. Har du en kommentar til dette?

– Det er kunden som eier innholdet i oppdraget. Men i dette tilfellet kan vi for vår del si at vi jobber for ulike kunder og med ulike deler av lovforslagene. Det er ikke konflikt mellom prosjektene. Begge kunder er gjort kjent med at vi har andre kunder som har interesse av høringsprosessen.

– Nøkkelpoenget her er at dette er to ulike kunder som er opptatt av to ulike lover in og vi jobber selvsagt ikke samtidig for motstridende utfall i same sak. Det er to forskjellige saker og to forskjellige lover, men i samme høringsprosess. Og begge kunder er kjent med at vi har andre kunder som er opptatt av andre lover underlagt samme høringsprosess.