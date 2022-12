Rekordmange skaffer seg stemmerett til sametingsvalget – men ikke alle jubler

Loga ášši sámegillii.

I mange år meldte det seg i gjennomsnitt inn én ny velger til Sametingets valgmanntall hvert dag, mens i år har det vært hele fem nye daglige innmeldinger.

Bare siden valget i fjor har nær 2000 personer meldt seg inn.

Du må stå i dette valgmanntallet for å kunne stemme ved sametingsvalg.

Nordkalott-strøm

Et av partiene som merker denne veksten, er Nordkalottfolket.

Fra å være et lite parti med tre representanter i 2017 har de nå vokst seg til Sametingets nest største, med 9 av 39 representanter.

Men Nordkalottfolkets politikk provoserer mange. De vil dele opparbeidede samiske rettigheter med kvener og nordmenn.

Nordkalottfolket vil ha større likhet for alle som bor og jobber i nord. De peker på at det finnes flere samer enn dem som driver med rein.

En av dem som ser at Nordkalottfolket taler hennes sak, er Eirin Helen Iversen fra Hammerfest.

Eirin Helen Iversen er lei at folk har er ulik tilgang til naturressursene i nord. Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Jeg meldte meg inn fordi jeg ser hvor ulike rettigheter vi har til å bruke naturen her oppe, sier hun.

– Det er diskriminerende og urettferdig.

Hun forteller at hun opplever at sjøsamer har færre rettigheter enn andre samer.

– Vi vil ha tilbake vår arv! Naturen er for alle, og alle privatpersoner og næringer burde ha lik tilgang og rett på bruk av naturen.

Nå oppfordrer hun andre til å finne sin samiske stemme i diverse oppslagstavler på Facebook.

Er det Eirin og Nordkalottfolket jobber for, en ny bølge av samisk frigjøringskamp? Folk som først nå, 70 år etter at fornorskningspolitikken formelt ble avsluttet, endelig tør omfavne sin samiskhet?

Eller er det et angrep på opparbeidede samiske rettigheter?

Sametinget ligger i Karasjok. Men veksten til Sametingets valgmanntall er størst i byer som Tromsø, Harstad og Alta, samt på kysten i Finnmark. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det ulmer i Finnmark

Professor på Institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen, Per Selle, tror at en nøkkel til Nordkalottfolkets vekst at de er i tydelig opposisjon til det som har vært klassisk sametingspolitikk.

– De fremstår som en kritiker av Norske Samers Riksforbund i alt de gjør. De vil endre, og de vil fornye samepolitikken.

Selle peker på to ting som får velgere til å se mot Nordkalottfolket:

– Det ene er at de ikke er en støttespiller for økt samisk selvbestemmelse.

– Det andre punktet er at de mener at Indre Finnmark har en for sentral rolle i samepolitikken, sier Selle.

Professor Per Selle har forsket på sametingsvalg. Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Selle sier at Nordkalottfolket sanker stemmer fordi de tar til orde for at reindrifta ikke bør ha det siste ordet; at det er mange legitime samiske interesser; og at reindrifta skal sees på som én interessegruppe blant flere.

– Dette er ganske radikal politikk i forhold til det som har vært dominant i samepolitikken frem til nå, sier Selle.

Gruppeleder for Flyttsamelista i Sametinget, Berit Marie P.E. Eira, frykter denne utviklingen.

Eira sier hun er glad for at mange melder seg inn i valgmanntallet, men at hun er redd for at den samiske stemmen i Indre Finnmark vil måtte vike, dersom det er Nordkalottfolket som får majoriteten av de nye stemmene, fra folk som nå melder seg inn i valgmanntallet.

– De ønsker like rettigheter for alle. De har motarbeidet reindrifta hele tida, det er det som er egentlig er deres hovedpolitikk og det bekymrer meg veldig.

Berit Marie P.E. Eira er leder for partiet Flyttsamelista. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Stolt sjøsame

Arne Kristian Vestre er leder i Nordkalottfolket. Han forteller at partiet har vokst med hele 200 prosent i år. Han gleder seg over at de er vekst i valgmanntallet.

– Det er veldig gledelig at folk engasjerer seg og melder seg inn i valgmanntallet for å kunne påvirke, sier Vestre.

Han er ikke enig i at partiets politikk truer det klassisk samiske. Han mener det er på høy tid at fornorskede sjøsamer også får sin stemme hørt.

– Det er fornorskningspolitikken som er problemet her. Nå må vi ha et Sameting som er viktig for oss for å bli hørt i Stortinget og nedover i Europa. Bygge vår identitet og kultur! Sametinget er viktig for både samer, kvener og nordmenn.

– Vi bor jo i lag her. Vi opererer i lag, vi jobber i lag. Vi bruker den samme naturen, det samme havstykket, det samme innlandet, og da må vi også kunne bruke det samme demokratiet, sier Vestre.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Samtidig som det blir stadig flere som kan delta i det samiske demokratiet, har NRK avdekket at det finnes folk som har jukset seg inn.

– Har du kjennskap til om det finnes medlemmer i Nordkalottfolket som står i Sametingets valgmanntall og som ikke er samer?

– Nei, det vet jeg ikke.

– Er du same?

– Ja.

– Er det et provoserende spørsmål å bli stilt?

– Nei, ikke i det hele tatt! Jeg er stolt over det. Mine forfedre var fra Sørøya og var sjøsamer. Og det er jeg stolt over. Det prøver jeg å få andre til å bli stolt over også. Vi må ikke skjemmes over det i det hele tatt. Det er vår kultur og vår identitet. Og det må vi ta vare på.

Frykter at debatten ødelegger for Sametinget

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier det er et paradoks at det helt frem til nå har blitt applaudert at medlemsmassen til Sametingets valgmanntall øker. Jubel fra alle kanter.

Men nå har det blitt en debatt om hvem det er som melder seg inn.

– Debatten vil kunne etterlate et inntrykk av at så lenge bare de riktige samene melder seg inn, er vekst bra, men når feil samer melder seg inn, da er det problematisk, sier Fjellheim.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fjellheim betegner debatten om hvem som oppfyller kriteriene for å stå i valgmanntallet, som eksplosiv.

– Dette er den mest alvorlige diskusjonen om Sametingets legitimitet siden Sametinget ble opprettet, sier Fjellheim.

Det er klart at Sametinget nå vil undersøke om folk faktisk oppfyller kriteriene for å kunne stå i valgmanntallet.

Man må oppfylle to kriterier for å få stemmerett i sametingsvalg. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Redaktøren mener man kan unngå denne diskusjonen ved å finne måter å stramme inn kriterier og kontrollrutiner på.

NRK har fortalt at kontrollen til Sametinget nærmest er fraværende – fordi det er vanskelig å kontrollere om folk faktisk har fulgt kriteriene for å melde seg inn.