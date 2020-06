– Dette betyr veldig mye for oss, sier Johannes Lundvoll, leder av Ungdomsrådet i Lyngen i Troms.

Forrige mandag skjedde igjen det innbyggerne i Lyngen lenge har ropt høyt om. Et stort snø- og jordskred gikk like ved tunnelåpningen til Pollfjelltunnelen.

For 37 år siden ble det bygd en tunnel som skulle gjøre veien under det 1200 meter høye Pollfjellet sikker. Men tunnelen ble bygd for kort, noe bygdefolket har påpekt hele tiden. Det er rasfare over den ene utgangen.

Etter hvert ble tunnelen forlenget, men også forlengelsen var for kort. Det har gått flere ras over tunnelåpningen. Vegvesenet har ofte måtte stengt tunnelen, som er blitt kalt både for flaskehals og en farlig felle.

Lundvoll sier det er en påkjennelse for ungdommen å ha en så usikker skolevei. Han mener det kan være et sjansespill å kjøre gjennom tunnelen og tidkrevende.

Et svært skred gikk ved Pollfjelltunnelens utløp i Lyngen. Skredet gikk over veien, som ble sperret. Foto: Frode Hansen

Skal bruke hundre millioner

Da skredet gikk forrige mandag ble ingen biler tatt. Men mange biler kom seg ikke ut. De måtte snu i tunnelen og kjøre tilbake.

Folk i Lyngen fikk nok og følte at noe måtte gjøres. Innbyggerne mobiliserte, og politikerne ble kontaktet. En stund var det snakk om at politikerne ville gå for en aktiv skredkontroll med varsling – et såkalt skredtårn.

Men en drøy uke senere, i dag, torsdag, kom den endelige bekreftelsen. Tunnelen skal sikres.

Fylkestinget i Troms og Finnmark skal nå få på plass ei skredsikring. De rødgrønne har flertall for dette, før den formelle avgjørelsen i fylkestinget neste uke.

Dette betyr en forlengelse på tunnelen med 150 meter. I tillegg blir det kombinert med radarvarsling eller aktiv skredkontroll. Prislappen er beregnet til omtrent hundre millioner kroner.

DEMO VED TUNNELÅPNINGEN: Sissel Stenvold og andre lyngsværinger har ikke lagt slagordene i ei skuff bare fordi politikerne har lovet utbedring. Torsdag sa de sin mening like ved tunnelåpningen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ble vitne til de enorme naturkreftene

Sissel Stenberg er en av innbyggerne som er svært glad for å høre det. Hun så forrige mandag skredet hjemmefra.

– Jeg prøvde å ha blikk på tunnelen og se om det kom biler ut. Den følelsen som traff meg var helt forferdelig. Vi fikk en forsterket frykt. Man er så liten overfor de enorme naturkreftene som er satt i sving.

Stenberg representerer lag og foreninger i Lyngen. Da fylkespolitikerne kom til Lyngen torsdag med beskjed om at de vil sikre tunnelen sto hun sammen med andre lyngsværinger og demonstrerte viktigheten av en slik løsning.

– Det betyr veldig mye. Vi har fått lovnader om at saken skal ha fortgang og bli prioritert, sier hun.

FORFERDELIG FØLELSE: Sissel Stenberg så raset i forrige uke. Det fikk folk til å mobilisere. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Lever under ekstreme forhold

Johannes Lundvoll har i vinter opplevd at det kan ta over en time å komme seg gjennom tunnelen. Av og til må én og én bil slues gjennom med hensyn til sikkerheten.

– Man sjekker nettsida til Statens vegvesen konstant. Man gjør det før man legger seg, før man står opp og i løpet av skoledagen. Om man får beskjed fra skolen om økt rasfare må man være konstant våken og sjekke hvordan dagen blir, sier Lundvoll.

Nå er han og andre ungdom glade for at det blir satt inn tiltak.

BERØRT: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) sier raset i forrige uke gjorde inntrykk. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Dette er en kjempenyhet og betyr veldig mye for ungdommen. Spesielt for ungdommen som dag ut og dag inn sitter og engster seg for om det kommer ras, og om tunnelen stenges.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) avviser at de plutselige bevilgningene skyldes raset

– Vi har hele veien vært i dialog med lokalpartiene i Lyngen og bygdefolket som har engasjert seg, sier han.

Men han erkjenner at raset i forrige uke gjorde inntrykk:

– Skredet var en tydelig manifestasjon fra naturen på at her lever folk under ekstreme forhold med tanke på sikkerhet i hverdagen. Vi politikere har ører og bør lytte. Og vi har lyttet til tilbakemeldingene som er kommet.