Politiskyting i Lavangen: Henlagt som intet straffbart forhold

– For det første vil jeg si at saker der noen blir skutt og drept av politiet etterforsker vi med stort alvor. I denne saken har vi gjort en omfattende etterforskning og vi har rekonstruert hele hendelsesforløpet.

Det sier sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, til NRK.

Spesialenheten mener at politiet befant seg i en åpenbar nødvergesituasjon da bonden Hans Arne Nystad skutt og drept av politiet i Lavangen i Troms, og henlegger saken fordi intet straffbart forhold anses bevist.

Sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, sier bruk av skytevåpen var nødvendig i den aktuelle situasjonen. Foto: Frode Meskau / NRK

– Basert på det materialet, så er det ikke tvil om at tjenestepersonene ble utsatt for et livstruende angrep fra hjullasteren, sier Nybøe.

Klager til Riksadvokaten

Advokaten til politibetjentene, Gry Schrøder Bergers, skriver følgende i en SMS til NRK.

– Vi støtter avgjørelsen og mener den er riktig.

Bistandsadvokat for den avdødes etterlatte, John Christian Elden sier i en uttalelse til TV 2 at de trolig vil bringe Spesialenhetens avgjørelse inn for Riksadvokaten.

– For det første fordi vi mener politimannen er å anse som siktet, og dermed at det kun er Riksadvokaten som kan avgjøre en drapssak. Men uansett bringes den inn som klage ved at Riksadvokaten må ta stilling til om maktanvendelsen var nødvendig i situasjonen, eller om politiet bare burde ha kjørt bilen unna i stedet for å drepe Nystad, sier Elden til TV 2.

Bistandsadvokat for den avdødes etterlatte, John Christian Elden, er kritisk til at politiet selv har foretatt etterforsking. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Nøye vurdering av antall skudd

Hendelsen skjedde 9. desember 2022.

En politipatrulje på to var på stedet, fordi de var bedt om å bistå helsepersonell som var på vei til adressen. Det var Nystad selv som hadde ringt AMK.

Nystad var i førerhuset i en hjullaster da politiet kom til stedet. Hjullasteren ble så satt i bevegelse, og skal ha kjørt mot den uniformerte politibilen, slik at den veltet.

En tjenesteperson var inne i politibilen. Den andre kom seg ut før den veltet. Sistnevnte løsnet deretter 18–19 skudd mot førerhuset, slik at Nystad døde.

Sjefen for Spesialenheten sier de har gjort en nøye vurdering på antall skudd som ble løsnet.

– Vi har lagt til grunn at det ikke var mulig å stanse hjullasteren øyeblikkelig med pistolskudd, og at skudd mot fører var det eneste realistiske alternativ for å stoppe angrepet, sier Nybøe.

– Vi har vurdert at antallet skudd som ble brukt var nødvendig for å stanse angrepet.

Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Du trenger javascript for å se video. Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Video: Hanne Wilhelms / NRK

Nødvendig bruk av skytevåpen

Spesialenheten mener politibetjentens bruk av skytevåpen var nødvendig for å stanse et livstruende angrep.

– Mindre inngripende handlingsalternativer var i situasjonen ikke anvendelige, og Spesialenheten har lagt til grunn at det ikke var mulig å stanse hjullasteren på annen måte enn ved skudd mot føreren, skriver de i konklusjonen.

Hjullasteren veltet politibilen mens en av betjentene fortsatt satt i bilen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Resultatet av etterforskningen, som ble ferdig i slutten av mai, taler med det i retning av at politiet ikke opptrådte straffbart ved skuddløsning.

Det vises blant annet til at det ikke er tvilsomt at skuddløsningen stanset hjullasteren, og med det reddet politibetjenten som satt i bilen fra skade eller død.

Spesialenheten har ingen forklaring på hvorfor Nystad handlet som han gjorde, men nevner i konklusjonen at han hadde en høy grad av amfetaminpåvirkning i blodet, og at det kan være en mulig forklaring.

Kodet om etterforskningen til drap

Under etterforskningen har det blitt avdekket informasjon som førte til at Spesialenheten for politisaker, som har etterforsket saken, endret mistanke-paragraf.

Først ble polititjenestepersonen etterforsket for grov kroppsskade med døden til følge, men dette ble senere endret til drap.

Politiet har opplyst at deres betjenter opplevde situasjonen som livstruende da mannen kjørte mot dem i hjullasteren.

I et intervju med Politiforum fortalte begge betjentene at de tenkte «nå dør jeg».

I slutten av mai. Da sa sjef for Spesialenheten for politisaker, Halvor Hjelm-Hansen at de skulle ta stilling til om det var nødverge, og dermed om drapet er unntatt straff.