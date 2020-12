Politiet: – En perfekt gave til en promillekjører

«Dette kan virke som en god julegave å gi – dersom målet er å kjøre i fylla eller hensynsløst fort».

Det skriver politiet i Troms på sine Facebook-sider.

De siste årene har det blitt stadig mer vanlig med apper og facebook-grupper som kartlegger politiets kontrollaktivitet.

Der kan en få informasjon om hvor langt unna politiet utfører fartskontroller.

Dermed kan mange sjåfører unngå politikontroller helt, eller sørge for at en ikke får bot langs norske veier.

– Svekker politiets innsats

Kritikken fra politiet i Troms kommer i forbindelse med at flere av appene reklamerer for at abonnement kan være en fin julegave.

– Varslinga kan til en viss grad være forebyggende, men at de farligste trafikantene ikke blir avslørt med sin farefulle adferd, tror jeg ikke samfunnet er tjent med, sier Arnold Nilsen.

Han er lensmann i Finnsnes lensmannsdistrikt.

Nilsen er kritisk til varslingstjenestene og mener det er umoralsk å spre informasjon om politikontroller.

Lensmann i Finnsnes lensmannsdistrikt, Arnold Nilsen er kritisk til varslingsappene. Foto: Arild Moe / NRK

– Alt det forebyggende arbeidet vi i politiet gjør er for å berge liv. Alt som er med på å svekke vår innsats mener jeg er veldig uheldig, sier han.

Lensmannen forteller at han ikke kan se noe ulovlig i å melde om trafikkontroller. Allikevel vil han invitere til en etisk refleksjon.

NRK har vært i kontakt med Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet. De vil ikke kommentere saken fordi varslingstjenesten er lovlig.

Ber folk droppe appene

– Tenk om barnet ditt blir påkjørt av en promillekjører som politiet ikke har klart å ta over lang tid, fordi vedkommende har klart å tilpasse sin kjøring til politiets kontrollaktivitet, sier Nilsen.

– Det ville vært en katastrofe. Den typen katastrofer vi vil unngå, fortsetter han.

Lensmannen oppfordrer derfor folk til å droppe varslingsappene.

Det støtter Trygg Trafikk fullt ut.

– Når folk bidrar med informasjon til disse appene og gruppene, er det nesten som å hjelpe de farligste i trafikken til å fortsette å utsette uskyldige trafikanter for fare, sier Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen skjønner ikke hvorfor folk skal være med å varsle om politikontroller. Foto: Trygg Trafikk

– Omvendt snillhet

Steen tror at folk ikke tenker seg om når de er med på å varsle om kontrollene.

– En tror at en skal være grei, men så vil det være det motsatte.



Han forteller at det beste en kan gjøre er å være med å stoppe de farligste trafikantene- ikke hjelpe dem. Den jobben mener han politiet skal få gjøre alene.

Steen forteller at det neppe er de trafikantene som følger fartsgrensa og kjører pent, som følger med på slike varslinger.

– Det er nok de som vil kjøre fort eller kjøre med alkohol i blodet, som er interessert i hvor politiet befinner seg, sier han.

I noen av Facebook-gruppene som varsler om kontroll oppdateres det jevnlig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ikke forbudt

I Veitrafikkloven står det tydelig at det er forbudt å bruke utstyr som skal varsle eller forstyrre trafikkontroller.

«Forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk».

Imidlertid, er det ikke noe forbud om å benytte offentlig informasjon til samme formål.

Det betyr at personer som varsler andre om en kontroll de har sett, ikke gjør noe ulovlig.



Flere av appene og tjenestene en kan abonnere på, baserer seg på at hvermannsen kan melde inn om kontroller.

Lensmannen i Finnsnes vil ikke nevne hvilke apper og grupper de referer til i Facebook-innlegget. Han presiserer at det er mange aktører som har denne varslingsfunksjonen.