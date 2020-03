Politiet vil ikke håndheve kommunenes koronaregler

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En rekke kommuner har trosset regjeringens bønn om å fjerne blant annet karantenebestemmelser for friske personer som har vært på reise innenlands.

Nå skjerpes fronten mellom kommunene og regjeringen, for justisminister Monica Mæland (H) gir politiet beskjed om ikke å følge opp brudd på disse påleggene.

– På samme måte som at politiet for eksempel ikke skal prioritere å oppsøke hytteeiere, så skal ikke politiet prioritere å følge opp kommunale vedtak om for eksempel å forby innreise til kommunen av andre enn kommunens egne innbyggere. I en situasjon med knappe ressurser er det viktigere enn noensinne at politiet prioriterer å bekjempe vold og overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet, skriver Monica Mæland i en e-post til NRK.

Brudd på de nasjonale koronareglene vil fortsatt straffes av politiet. Mandag ettermiddag ble en koronasmittet mann i Vestland ilagt bot på 20.000 kroner for dette.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier politiet har viktigere ting å prioritere enn de kommunale koronareglene. Foto: Torbjørn Tandberg

Politiet skal prioritere alvorlig kriminalitet

Justisministeren har ikke kunnet svare på NRKs oppfølgingsspørsmål, men statssekretær Lars Jacob Hiim (H) utdyper.

– Vi er tydelige på at politiet fortsatt har en hovedprioritet, og det er alvorlig kriminalitet.

– Så kommunale trusler om straff for brudd på for eksempel kommunalt ilagt karantene, det er rett og slett tomme trusler?

– Det er i hvert fall en oppgave vi har vært veldig tydelige på at politiet ikke skal prioritere, sier Hiim.

– Resultatet av dette, er det at friske folk satt i kommunal karantene kan ignorere disse påleggene?

– Det vi har sagt er at politiet ikke skal prioritere disse oppgavene. De har andre prioriteter som handler om alvorlig kriminalitet.

Brannfolk er satt til å vokte Vardøs kommunegrense på kontrollpost ved bygda Komagvær. Foto: Bård Wormdal

En rekke kommuner vokter nå sine grenser med kontrollposter. Regjeringen vil fortsatt ha dem vekk, men vil ikke sette politiet inn for å fjerne dem.

– Vi har tenkt å prøve å finne løsninger med kommunene gjennom dialog, og vi har vært tydelige på at vi ikke anbefaler slike løsninger, og i hvert fall ikke med kontrollposter. Men det er heller ikke en prioritert politioppgave å rydde disse vekk, sier Hiim.

Jusprofessor Hans Petter Graver mener flere av kommunes restriksjoner er helt ulovlige. Foto: NRK

– Kan innebære erstatningsansvar

Lørdag tok jusprofessor Hans Petter Graver et kraftig oppgjør med de kommunale restriksjonene, som han karakteriserer som ulovlig frihetsberøvelse. I en kronikk publisert hos Rett24 utdyper han i dag kritikken, og skriver at kommunene risikerer å bli erstatningsansvarlige overfor bedrifter og personer som går på økonomiske tap på grunn av restriksjonene.

Etter de sterke oppfordringene som er rettet mot kommunene fra statlig hold kan man neppe utelukke ansvar for kommuner som opprettholder karantene og innreiseforbud.

Justisdepartementet har siden fredag påpekt at de kommunale koronareglene skaper for mange problemer og gir liten effekt, men Kommune-Norge nekter å følge opp.

– Vi synes ikke dette er heldig. Det er jo ikke bare regjeringen som blir trosset, men også anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. På dette området er det en del kommuner som gjør ting vi ikke kan anbefale, og det går ut over andre viktige samfunnsfunksjoner. Vi må prøve å holde samfunnet vårt gående samtidig som vi skal bekjempe smitten, sier Hiim.