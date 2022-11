Gravingen i området ved idrettshallen startet onsdag. På pressekonferansen torsdag ettermiddag sa politiet at de ikke hadde gjort konkrete funn. De trakk ressursene tilbake fra området for å vurdere neste skritt i søket etter Abdullahi, som har vært savnet i to år.

Men tidlig fredag var det aktivitet i området igjen, kunne NRKs reportere på stedet konstatere.

– Vi ønsker å gjøre ytterligere søk i området og utvide søksområdet. I løpet av helga vil vi få flere nye ekvipasjer med kriminalsøkshunder til Hammerfest, sier Torstein Pettersen, leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, i en pressemelding.

Finsk politi bistår med hunder, mens Kripos bistår med taktisk etterforskningsledelse og kriminalsøkshund som deltok torsdag og tidligere i høst.

Abdullahi Dayib Mohamud Foto: Politiet

Abdullahi Dayib Mohamud ble sist sett 18. desember 2020, og ble meldt savnet av familien to uker senere. Da var han 21 år gammel.

Hjelper hundene å lukte

Fredag har politiet fått hjelp til å bore ned i grunnen. Mer luft i bakken skal gi hundene et best mulig luktbilde før de settes inn i søket i løpet av helgen.

– Samtidig ønsker jeg å presisere at en markering fra en kriminalsøkshund ikke er et fasitsvar, men kun en indikator og beslutningsstøtte i søkearbeidet, sier Pettersen.

– Vi er fortsatt ikke sikre på at den savnede er i dette området, men ønsker å gjøre ytterligere søk. Også mangel på funn eller spor er interessant i for etterforskningen.

Boring i grunnen skal sørge for lufting – og dermed gjøre det lettere for søkshunder å finne eventuelle luktspor. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Bistandsadvokat

Familien til Abdullahi ba i går om å få bistandsadvokat, og politiet har bedt retten om å oppnevne en advokat.

Det har blitt foretatt nye avhør, og politiet har mottatt flere tips som de undersøker fortløpende, sier Pettersen.

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på hva som har framkommet i avhør eller tips, utover at politiet fortsatt har høyt trykk på etterforskningen og søket etter den savnede, sier Pettersen.

Forberedelsene til nye søk pågikk fredag, og til helgen kommer flere hunder for å søke i området ved idrettshallen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Mange avhør

Utviklingen i saken, som ble offentlig kjent denne uken, kom etter lang tids stillstand.

Så sent som i april sto politiet på bar bakke i saken. Da hadde forsvinningen vært omtalt i TV2-programmet Åsted Norge, uten at det kom noe ut av det de første dagene.

I løpet av sommeren eller høsten har imidlertid politiet fått inn nye tips og avhørt en rekke personer.

Det ga dem grunnlag for å søke med både teknisk utstyr og søkshund i et område ved idrettshallen på den såkalt Prærien i Hammerfest. Søket ga indikasjoner på at det kunne være hold i tipsene.

Mandag denne uken fikk familien informasjon om at de ville grave etter den savnede Abdullahi, forteller hans storesøster Ruweyda til NRK.

Familien håper de får visshet etter snart to års sorg og savn.