Politiet utsetter å legge ned UP i nord

For en uke siden omtalte NRK prøveprosjektet i Nord-Troms og Finnmark, hvor de skulle legge ned Utrykningspoliti-tjenesten i ett år.

Politiet ønsker å innlemme UP-mannskapet til ordinær polititjeneste. Dette for å disponere ressursene etter behov, og for å sikre bedre beredskap i nord, sa politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Det kom det mange reaksjoner på, blant annet fra MA – Rusfri trafikk, en frivillig organisasjon som arbeider mot rus i trafikken. De pekte på at Finnmark er på toppen nasjonalt når det kommer til rusrelaterte trafikkulykker. De fryktet en økning hvis UP ble lagt ned.

Også UPs egen sjef i nord, Steven Hasseldal, har reagert.

Han viste til at UP i Finnmark har jobbet mye med å få ned antall trafikkulykker i sitt distrikt, og mener dette er noe politidistriktet nedprioriterte tidligere.

– Når de nå skal overta dette helt fullt alene, så er jeg bekymret for at det over tid ikke vil få nødvendig prioritering, og at ulykkene igjen kan øke, sa han da.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Fortsetter den gode jobben

Nå har Justisdepartementet grepet inn, og prosjektet er satt på vent. UP-sjefen selv annonserte det på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Her uttrykker han glede over at Justisdepartementet og Politidirektoratet vil avvente overføringen av mannskap til politidistriktene i nord.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark har kjempet lenge for å få prøveprosjektet gjennom.

– Vi tar dette til etterretning, og forholder oss til det, sier Hætta til NRK.

Politimester Ellen Katrine Hætta understreket at trafikktjenesten ikke skulle avvikles som følge av prosjektet. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Politiforum, som først skrev om dette, har fått følgende kommentar fra politidirektør Håkon Skulstad:

– I dialog med Justisdepartementet er det besluttet at prøveordningen hvor mannskaper fra Utrykningspolitiet skulle overføres til Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt for å inngå i distriktenes vakt- og beredskapsordninger må avvente. Departementet ønsker ikke at det settes i gang et stort prosjekt i forkant av den kommende stortingsmeldingen om politiet, sier Skulstad.

Meldingen er ventet før sommeren.