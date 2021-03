Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet opplyser at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at musikkbingoen slik den ble gjennomført var et kulturarrangement.

Det er heller ikke funnet bevis for at serveringsstedet ikke hadde lagt til rette for forsvarlig drift i henhold til smittevernreglene, skriver Politiet i en pressemelding.

Flere politibetjenter fra Harstad politistasjon var til stede på arrangementet. Etterforskningen ble derfor flyttet til Tromsø. Politiadvokat, Trude Kvanli, opplyser at de ikke gjort noen videre vurdering av dette, men at de har hatt fokus på arrangøren.

– Vi føler vi har gjort det vi tenker var tilstrekkelig for å komme til en forsvarlig konklusjon, sier Kvanli til NRK.

Politiadvokat, Trude Kvanli, mener de har landet på en forsvarlig konklusjon. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ble starten på et nytt utbrudd

29. desember 2020 arrangerte utestedet «Verftet» i Harstad en musikkbingo, som er en kombinasjon av musikkquiz og bingo. Rundt 90 gjester deltok på arrangementet.

Det er sterk mistanke om at minst 18 personer ble smittet av covid-19 under arrangementet.

Langt flere ble bekreftet smittet og 312 personer ble definert som nærkontakter som følge av smitten på utestedet.

Ikke tatt stilling til anke

Kommuneadvokat for Harstad kommune, Kristian Fredheim, sier at kommunen tar henleggelsen til etterretning. Han opplyser om at det på nåværende tidspunkt er for tidlig til å ta stilling til en eventuell anke.

– Vi må sette oss ned å se gjennom begrunnelsen når vi får den. Deretter får vi ta stilling til hva vi gjør videre. Det er for tidlig å si noe om det nå, sier Fredheim til NRK.