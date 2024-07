Per-Willy Amundsens anmeldelse av de fire personene som i mars anmeldte han for hatefulle ytringer er henlagt.

Det bekrefter politiadvokat Anette Trondsen i Oslo politidistrikt til NRK.

– Saken er henlagt fordi politiet har vurdert at det anmeldte forholdet ikke er straffbart, skriver hun i en uttalelse til NRK.

Hovedpersonen selv er ikke overrasket over at saken ble henlagt.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke veldig høye forventninger til at anmeldelsen ville bli prioritert av politiet. Henleggelse så jeg som svært sannsynlig, da politiets ressurser er begrensede, sier han til NRK.

Amundsen begrunner dette blant annet i bevisspørsmålet, og viser til at terskelen er høy for å bevise et straffbart forhold om oppdiktet straffbar handling. Han vil ikke påklage avgjørelsen om henleggelse, og mener dette heller bør håndteres politisk. Frp har tidligere ønsker å fjerne straffelovens paragraf 185, som går på hatefulle ytringer.

Anmeldt for hatefulle ytringer

Det var i mai det ble kjent at Amundsen hadde anmeldt de som anmeldte han.

– Bakgrunnen for anmeldelsen er ytringsfriheten, sa Amundsen til NRK.

Det var i et intervju med Dagbladet at han først fortalte at han har politianmelde fire personer, som i mars i år anmeldte han for hatefulle ytringer.

Frp-politikeren fra Harstad mente selv at de fire personene hadde brudd straffelovens paragraf 225, som omtaler oppdiktede straffbare handlinger.

– Vi kan ikke leve med at straffeloven brukes som et trumfkort for å stoppe ytringer man er uenige i, sa han.

Kontroversielle meldinger

Det var i starten av mars at Frps tidligere justisminister kom med flere kontroversielle uttalelser om «arabere» og Islam på Facebook.

Blant annet kom han med følgende uttalelse:

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra en annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.»

Samme kveld hilset han kvinnedagen velkommen på denne måten:

«Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes.»

Dette er Amundsens ytringer 7. og 8. mars:

Amundsen trakk seg 10. mars som leder av justiskomiteen. Dette etter dialog med partiledelsen, ifølge han selv.

Amundsen ønsket ikke å forklare seg for politiet.

Flere Frp-topper i Troms uttrykte tidlig støtte til gjenvalg av Amundsen til stortinget.

Anmeldt for hatytringer

I etterkant av de kontroversielle ytringene på Facebook, ble det kjent at fire personer hadde anmeldt Amundsen for hatefulle ytringer.

– Det er enkeltpersoner som har reagert på utsagnene, som har levert inn anmeldelsene og årsaken er grunngitt i disse i anmeldelsene, uttalte politiinspektør Renathe Myhre Medby da anmeldelsene ble kjent.

Ti dager senere ble det derimot kjent at Oslo politidistrikt hadde valgt å henlegge saken mot Frp-politikeren

– Politiet har vurdert at kommentarene ikke tolkes slik at de utgjør en kvalifisert krenkende ytring mot en folkegruppe som er vernet etter straffeloven §185. Saken henlegges derfor på koden intet straffbart forhold, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Selv mener Amundsen mandag at anmeldelsen av han om å begrense ytringsfriheten, slik han ser det.

– Denne paragrafen misbrukes i realiteten som et virkemiddel i den politiske debatten, for å hindre åpen og fri debatt. Jeg mener det er dypt problematisk at trusler om straff for ytringer brukes ukritisk i det politiske ordskiftet, sier han, før han fortsetter:

– Som en sterk forsvarer av ytringsfriheten var det nødvendig å gå til motanmeldelse, i håp om at politiet ville ta dette problemet på alvor.

Gjenvalg

Flere har i etterkant av Amundsens ytringer på sosiale medier stilt spørsmål ved hans muligheter og ønske for gjenvalg til Stortinget.

I midten av juni bekreftet Amundsen til NRK at han ønsker gjenvalg.

– Jeg er sterkt motivert for å fortsette arbeidet for å gjennomføre FrP-politikk til det beste for Troms, skrev Amundsen i en e-post til NRK.

Selv har han en ambisjon om at partiet i 2025 skal få to representanter fra Troms på Stortinget.

– Det vil gi oss ekstra kraft til å kreve gjennomslag for våre velgere.