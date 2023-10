– Hvilke signaler gir dette til folk, og til faren og tenåringen. At det er greit å ta seg ulovlig inn hos andre og utøve vold og fremsette trusler, spør Evert «Boa» Simonsen.

Moren Randi Mikkelsen er også svært skuffet over politiets henleggelse.

– Jeg har alltid hatt respekt for dem, men nå har jeg mistet all tillit til politiet. Jeg vil nok ringe noen andre neste gang jeg trenger hjelp, sier 70 år gamle Mikkelsen.

Det var sent på kvelden 4. august i år at Simonsen og Mikkelsen fikk ubudne gjester i huset deres i Gakori i Alta.

De forteller at en far og hans tenåringssønn løp rundt huset og banket i vegger og vinduer, før de klatret inn gjennom et åpent soveromsvindu.

Randi Mikkelsen forteller at den anmeldte mannen brøt sønnen hennes ned på gulvet. Foto: Hanne Larsen / NRK

Derfra tok de seg inn på kjøkkenet, der Simonsen og moren Randi befant seg.

– Faren fløy på han «Boa» og tok strupetak på han. Gutten ropte og brukte munn mens han slo løs på «Boa» bakfra, sier Mikkelsen.

Hun forteller at mannen tok tak i sønnen hennes, som satt ved kjøkkenbordet, og presset han opp mot veggen og slo han i ansiktet.

– Deretter brøt han «Boa» ned på gulvet slik at kassa for papiravfall knuste, sier Mikkelsen, og viser frem den ødelagte plastkurven.

– Det var så skremmende. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, sier hun.

Lei av kjørekulturen

Bakgrunnen for konfrontasjonen var at Simonsen hadde reagert på tenåringens støyende mopedkjøring.

Uvettig kjøring med mopeder og firehjulinger har vært et stort problem i Alta i flere tiår. Mens deler av befolkningen har ligget søvnløs i lyse sommernetter, har politiet hatt gjentatte kontroller og rassiaer mot ungdomsmiljøer.

– Jeg var så lei av den mopedkjøringen til alle døgnets tider. Det har pågått gjennom hele sommeren, sier Simonsen.

Ifølge Simonsen hadde den aktuelle gutten en moped som bråker ekstremt mye. Da han lot den gå på tomgang i portåpningen hans, fikk Simonsen nok.

Han tok mopednøklene til tenåringen og kastet dem til skogs.

– Det var den berømmelige dråpen som fikk det til å flyte over, sier han.

Simonsen vedgår at han kunne ha prøvd å snakke med gutten før han tok nøklene.

– Det kunne jeg, men jeg var så irritert at jeg bare tok dem og kastet dem, sier han.

Etter at han tok nøklene, gikk Simonsen inn og låste ytterdøra. Han hadde vært på jobb i 12 timer og hadde lyst til å legge seg.

Innrømmer å ha tatt tak i Simonsen

Kort tid etterpå startet rabalderet.

Da kom faren med sønnen på slep for å få tilbake nøklene.

– Jeg var sikker på at de skulle knuse rutene før de kom seg inn. De kastet skoene vekk fra trappa. Fjellskoene mine lå slengt utover plenen, sier Randi Mikkelsen.

Hun ringte politiet, som kom til stedet med tre politibetjenter. Først da roet situasjonen seg.

Simonsen mener reaksjonen fra faren er fullstendig uakseptabel.

– Når du hopper inn gjennom vinduet til folk og truer og slår dem, da har du brutt en grense. Hjemmet er et sted der du skal kunne føle deg trygg, sier han.

Evert «Boa» Simonsen viser hvor mannen og hans tenåringssønn tok seg inn gjennom et soveromsvindu som stod på gløtt. Foto: Hanne Larsen / NRK

Opptrinnet endte med at Simonsen anmeldte både far og sønn for vold og trusler.

NRK har snakket med den anmeldte mannen.

Han innrømmer at han og sønnen tok seg inn gjennom vinduet til Simonsen. Han nekter derimot for å ha slått Simonsen i ansiktet, men bekreftet å ha tatt tak i han.

Mannen vedgår også at han dagen etterpå skal ha sagt til Simonsen at «dette skal du få betale for». Han sier imidlertid at dette dreide seg om betaling for de tapte nøklene.

Ifølge mannen ville alt dette vært unødvendig dersom ikke Simonsen hadde tatt sønnens nøkler.

Mannen var i tjeneste da han oppsøkte Simonsen den aktuelle augustkvelden. Han hadde arbeidsuniform og kjørte firmabil. Mannens arbeidsgiver sier at de har behandlet dette som en personalsak.

– Hvor mye bevis trengs?

Simonsen forteller at da han skulle anmelde saken, ble han av politiet i Alta møtt med:

– «Du er klar over at det kan komme en motanmeldelse?». Jeg fikk en følelse av at de allerede hadde en oppfatning av hvordan saken skulle ende, sier Simonsen.

Også etter henleggelsen er Simonsen misfornøyd med måten han ble møtt på av politivakta.

– Da jeg skulle klage, fikk jeg beskjed om å skrive et godt og utfyllende klagebrev. Jeg fikk også beskjed om å komme med forslag til hvordan saken skulle etterforskes videre, sier Simonsen.

Evert «Boa» Simonsen mener hjemmet skal være et sted der man skal kunne låse døra og føle seg trygg. Foto: Hanne Larsen / NRK

Han mener politiets arbeid har vært slett.

– De har henlagt saken på grunn av bevisets stilling. Men hvor mye bevis trenger de?

Også Randi Mikkelsen har en dårlig følelse.

– Om de mener at jeg er gammel og tøvete, vet jeg ikke. Men jeg er høyst oppegående. Jeg sitter med en følelse av at politiet ikke tror på meg, sier hun.

Evert «Boa» Simonsen og moren Randi Mikkelsen hadde låst døra, men inntrengerne lot seg ikke stoppe av det. Foto: Hanne Larsen / NRK

Ville først ikke anmelde

Politiadvokat Lena Sagnes Wågan opplyser i en e-post til NRK at saken er henlagt på bevisets stilling, da hendelsesforløpet er uklart. Hun sier at ingen av partene ville anmelde saken på kvelden den 4. august.

–Det ble derfor ikke gjort noen ytterligere sporsikring, sier Wågan.

Noen dager senere ønsket derimot fornærmede i saken å anmelde. De involverte ble innkalt til avhør, og det ble tatt avhør av to vitner.

Wågan sier at informasjonen som kom fram under avhørene, var endret i forhold til det som ble forklart til patruljen kvelden det skjedde.

– For å kunne ta ut tiltale må det være hevet over enhver rimelig tvil at mistenkte har gjort seg skyldig i det han eller hun tiltales for.

Ikke kritikkverdig mener politiet

Politistasjonsleder i Alta, Steinar Aas Andersen, mener det er vanskelig å se at politiet har gjort noe kritikkverdig i møte med Simonsen. Han mener politiet har ønsket å veilede.

– Hvorvidt dette har blitt misoppfattet, vet jeg ikke, men dersom fornærmede mener politiets opptreden på stasjonen er klanderverdig, anbefaler vi han om å sende inn en klage til politidistriktet. Vi ønsker å bli bedre, skriver Andersen i en e-post.

Politistasjonsleder i Alta, Steinar Aas Andersen, sier at politiet bare har ønsket å veilede Simonsen. Foto: Eskil Wie furunes / NRK

Han mener saken kunne vært behandlet i konfliktrådet.

– I denne saken har imidlertid kun den anmeldte part og ikke fornærmede samtykket til konfliktrådet, sier Andersen.

Evert «Boa» Simonsen sier han ikke har hørt et ord om konfliktrådet.

– Dette handler uansett om voldsutøvelse og har ingenting i konfliktrådet å gjøre, sier Simonsen.