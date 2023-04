– Én person ble pågrepet, og er sammen med flere andre personer siktet for å tilby eller medvirke til å tilby pengespill uten tillatelse.

Det sier politiadvokat Simon Nystuen i ei pressemelding fra Troms politidistrikt fredag ettermiddag.

– Det har blitt beslaglagt et betydelig pengebeløp i kontanter, samt digitale enheter og utstyr som ble benyttet til pokerspilling, sier politiadvokaten.

I pressemeldingen skriver politiet at de over tid har etterforsket en sak som gjelder mistanke om ulovlig organisert pokerspilling fra et næringslokale i Tromsø.

Etterforskningen resulterte i aksjonen torsdag kveld, skriver de. Det var om lag 30 person som deltok i pokerturneringen.

– Ser alvorlig på denne type virksomhet

Politiet opplyser om at etterforskningen er pågående.

– Politiet mistenker at aktiviteten har pågått over år, og slik virksomheten var innrettet fremstår det som et langvarig og profesjonelt organisert tilbud om pokerspilling, langt utenfor rammene for lovlig «vennelagspoker», sier Nystuen.

Til NRK forteller politiadvokaten at de har funnet reklamemateriell knyttet til pokervirksomheten som går noen år tilbake i tid.

– Politiet ser alvorlig på denne typen virksomhet. Det er holdepunkter for at det har vært lengre varighet og store pengebeløp i omløp. En vet at denne type virksomheter kan skape grovbunn for skatte- og avgiftsunndragelser, sier politiadvokaten til NRK.

Aksjonerte torsdag kveld

Etter det NRK erfarer, skal turneringen ha startet klokka atten torsdag kveld. Det skal ha vært lagt opp til en turnering, med poker fire kvelder på rad.

Torsdagens runde skal ha vært den andre i rekken. Da politiet kom til stedet, skal flere ha trodd at aksjonen var en spøk, fordi det var så mye politi som deltok i aksjonen.

Troms politidistrikt aksjonerte mot et lokale i Tromsø der de mistenkte at det pågikk ulovlig, organisert pokerspill.

Saken ble først omtalt av iTromsø, som skriver at aksjonen skal ha startet i 19-tiden.

Det bekreftet operasjonsleder Eirik Kileng overfor NRK, torsdag kveld.

– I den forbindelse er det en person som er pågrepet og har status som siktet. Vedkommende sitter nå i arresten, sa han til NRK torsdag.

Da NRK var i dialog med politiet like etter kl. 21, torsdag kveld, pågikk fortsatt aksjonen.

Operasjonslederen sa de ville utover kvelden ville gjennomføre avhør samme kveld.

– Regulerte pokerklubber vil være i alles interesse

President i Norsk Pokerforbund, Tobias Jelsa Leknes, sier at han kun kjenner saken via media.

– Slike aksjoner mot pokerklubber avdekker først og fremst hvor stort behov det er for å gi de utrolig mange norske pokerspillerne et regulert og lovlig tilbud, sier Leknes.

Tobias Lenkes, president i Norsk Pokerforbund. Foto: Privat

Han mener det er absurd at det ikke finnes regulert tilbud til norske pokerspillere, uten ett årlig NM.

– Det er en unik tankesport som utfordrer spillernes evne til å kombinere logikk, matematikk og psykologi til å fatte de beste beslutningene.

Presidenten i Norsk Pokerforbund sier at poker er en viktig sosial arena for mange.

Han mener det nå bør komme et oppdatert regelverk for poker i Norge.

– Regulerte pokerklubber vil være i alles interesse, med bedre mulighet til å ivareta problemspillere, samtidig som de mange tusentalls hobbyspillerne vil få en trygg arena for sin hobby, sier Leknes.

iTromsø: 33 spillere i lokalet

Ifølge avisa iTromsø var Vegard Dahl, styreleder i Tromsø Kortklubb, med å arrangere pokerturneringen politiet aksjonerte mot.

Dahl sier til avisa at de var 33 spillere i lokalet torsdag kveld.

Torsdagen kostet det 2.500 kroner å delta. Styrelederen sier til iTromsø at Tromsø Kortklubb tar en liten andel for å dekke utgiftene knyttet til turneringen.

Dahl sier til avisen at de var flere spillere enn tillat, og at det koster 1.500 mer å spille, enn det som er lov.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra styrelederen, uten hell.