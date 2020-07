Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved Gálggojávri i Nord-Troms står bilene i kø. Der står også Mads Holsbø Eriksen, som er regionleder i Nord-Troms lensmannsdistrikt. Politiet har patruljer ute store deler av døgnet, for å sjekke nasjonaliteten på personene som krysser grensa.

– Vi mottar meldinger på utenlandske biler og personer som folk mener kanskje ikke har en legitim grunn til å være i Norge. Mitt inntrykk er at de fleste har en legitim grunn til å være her, sier Eriksen.

– Kan for eksempel en svenske komme inn i Norge på lovlig måte?

– De er borgere av EØS og vil kunne komme inn på arbeidsforhold, eller hvis de eier en fritidseiendom i Norge.

Regionleder i politiet, Mads Holsbø Eriksen, sier de aller fleste som kontrolleres har en grunn til å komme inn i Norge. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Eriksen har ikke inntrykk av at folk prøver å lure seg over grensa.

– Stort sett er det finske og norske statsborgere som krysser grensa her. Vi har ikke bortvist noen på grensa siden mars. Det er noen få som har snudd frivillig.

Økt trafikk over grensa

Politiet kontrollerer grensa store deler av døgnet. Politibetjent Linn Karen Skjold sier de først og fremst ser etter nasjonalitet, og at de fleste er finske turister som vil se Norge.

– Er de fra et nordisk land som Finland, Danmark eller Island kan de passere for å feriere. Hvis de kommer fra andre EØS-land må vi sjekke at de har arbeid, adresse eller familie i Norge, sier hun.

Politiet stopper en bil fra finsk side for kontroll. Foto: Rune Norgård Andreassen / NRK

Trafikktellinger fra Vegvesenet viser at trafikken inn til Norge har økt litt etter at grensen til Finland åpnet 15. juni. De to siste ukene i juni er det en økning på rundt sju prosent, sammenlignet med fjoråret.

– 70 prosent nordmenn

Rundt 16 kilometer fra grensa ligger Kilpisjärvi på finsk side. Det er et naturlig stoppested for folk som ferdes over landegrensene. Elina Rousu-Karlsen er daglig leder på butikken, og merker økt trafikk.

– Det er mange finlendere som kommer som turister, men av de som handler i butikken er det nok 70 prosent nordmenn her. Nå er det bare nordmenn og finner her.

Daglig leder Elina Rousu-Karlsen på K-market Kilpishalli, sier det er flere folk på butikken enn normalt. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Hun sier det er flere nordmenn enn vanlig som kommer innom butikken.

– Det har jo vært stengt i tre måneder, så nå kommer alle samtidig.

Bekymring for koronasmitte

Assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark, Bård Pedersen, sier de har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, rådmenn og kommuner.

– De er bekymret for økt trafikk, turister og biler fra andre land og økt smitte. Vi har en situasjon med omtrent ingen smitte i våre områder nå, men når vi åpner grensene blir det sikkert mer folk som ferdes.

Fylkesmannen videreformidler bekymringsmeldingene i ukentlige møter med Helsedirektoratet.

– Vi har ikke sett tegn til økt smitte i Troms og Finnmark, sier Pedersen.

Har ingen stoppordre

15. juli opphever Norge innreiserestriksjonene for Schengen- og EØS-land, sett at smittesituasjonen i landene er under kontroll.

– Vi har ikke fått noen stoppordre på vårt oppdrag, så vi får se hva som skjer, sier regionleder i politiet, Mads Holsbø Eriksen.