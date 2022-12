Politiet betegner hendelsen som alvorlig. En person er skadet og sendt til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Det er foretatt pågripelser i saken, og politiet kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser, skriver de en pressemelding.

Hendelsen skal ha skjedd rundt klokken 03.00, natt til fredag.

Politiet sier i pressemeldingen at saken etterforskes bredt, men at det er for tidlig å gå ut med flere detaljer på nåværende tidspunkt.

Sperret av område

Politiet i Tromsø sperret fredag morgen av et område ved fylkesbygget på Tromsøya.

Årsaken var at de etterforsker en voldshendelse. Det er for tidlig å si noe om alvorlighetsgraden, opplyste politiet i Troms til NRK i morgentimene.

– Hendelsen skal ha skjedd i natt, men det er for tidlig å si noe konkret, sier operasjonsleder Marlene Kjelstad Kvalsund.

Politiet har flere patruljer på stedet. De har også dekket flere steder på bakken med presenning.

Ifølge NRKs reporter er det synlige blodflekker på stedet.

Politiet ønsker kontakt med personer som har informasjon om saken og at tips meldes på politiets telefonnummer 02800.