Soldaten fra Nederland var en av de 3000 utenlandske soldatene som ankom indre Troms i begynnelsen av januar, i forkant av vinterøvelsen Joint Viking. Lørdag ble han funnet omkommet i brakken til de nederlandske soldatene ved Skjold militærleir i Målselv. Pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal kan ikke si noe om årsaken til at soldaten døde.

Thomas Gjesdal, orlogskaptein og pressevakt i Forsvaret. Foto: FORSVARET

– Nå er saken under etterforskning av sivilt politi og nederlandsk militærpoliti, så jeg kan ikke uttale meg noe om årsaken til dødsfallet, sier Gjesdal.

Også det nederlandske militærpolitiet bekrefter at saken etterforskes, og at flere personer fra militærpolitiet skal reise til Norge for å gjennomføre etterforskningen. Det sier Mike Hofman, løytnant og pressevakt for det nederlandske militærpolitiet til NRK. Han sier de ikke kan si noe om identiteten til soldaten, av hensyn til etterforskningen.

– Vi samarbeider med våre norske kolleger, men det er hovedsakelig vår etterforskning, sier Hofman.

Det var NOS, den nederlandske kringkastingsstiftelse som først omtalte dødsfallet.

Her en av soldatene som ble testet for korona etter å ha kommet til Norge for å delta på vinterøvelsen Joint Viking. Foto: Øyvind Baardsen / Forsvaret

Nesten 100 soldater smitta med korona

I begynnelsen av januar landet de første av 3000 utenlandske soldater på den militære delen av Bardufoss lufthavn i Indre Troms. Til sammen 10 000 soldater skulle delta i årets øvelse Joint Viking i Troms og Nordre Nordland i mars.

Militærøvelsen «Joint Viking» Ekspandér faktaboks «Joint Viking» er en nasjonal øvelse hvor hovedmålet er å øve på å forsvare Norge

Øvelsen skulle i 2021 ha funnet sted i Nordland og Troms og Finnmark, hovedsakelig langs fylkesgrensen fra Bjerkvik til Harstad

Rundt 10 000 soldater skulle ha deltatt, hvorav rundt 3400 var allierte deltakere fra utlandet.

Flere av soldatene er fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

Forrige «Joint Viking» ble arrangert i Finnmark i 2017, og det var planlagt en ny Joint Viking i mars 2021

Kilde: Forsvaret

Noen dager etter ankomst testet flere av de utenlandske soldatene positivt for covid-19. Det endte med at nesten 100 soldater fikk påvist korona.

Den krevende smittesituasjonen i landet, og påvist mutert virus i Nordre Follo, førte til at storøvelsen i Nord-Norge ble avlyst.

Ingen smitte blant soldatene

Hva vet dere om den omkomne soldaten i forhold til smitte av covid-19?

– Ingen av de nederlandske soldatene som ikke er returnert til hjemlandet etter at Joint Viking ble avlyst er per nå smittet med korona, sier Gjesdal.

Det var omtrent 500 nederlandske soldater i Norge for å delta på vinterøvelse, samt delta i Joint Viking, som ble avlyst 26, januar.

Det er en god stund siden vinterøvelsen ble avlyst. Hvorfor var soldatene fremdeles i indre Troms?

– Forsvaret har siden øvelsen ble avlyst i samarbeid med sivile myndigheter og alle allierte jobbet med hvordan personellet skulle returnere til sine hjemland. Dette er et pågående arbeid, for å gjøre det på en trygg og god måte. Planen for dette nederlandske bidraget er at de skal returnere i slutten av mars eller begynnelsen av april.

Thomas Gjesdal sier det er utrolig trist at den nederlandske soldaten døde, og at det er trist å miste en kollega og alliert.

– Det må ikke minst være tungt for de etterlatte hjemme.

Nå er det sivilt politi og nederlandsk militærpoliti som skal prøve å finne årsaken og omstendighetene rundt dødsfallet.