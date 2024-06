Politiet er bekymret for svenske kriminelle nettverk i Nord-Norge

– Troms politidistrikt ser en bekymringsfull økning og trussel fra svenske kriminelle nettverk i Nord-Norge – og spesielt i Troms.

Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding onsdag.

NRK er kjent med at to unge menn fra Troms, som begge knyttes til saken, har sittet i varetekt siden før påske, siktet for grov narkotikakriminalitet. Flere ble etter hvert også siktet i saken, men ikke satt i varetekt.

Foto: Troms politidistrikt

Politiet har som følge av dette innkalt til pressekonferanse på politihuset i Tromsø onsdag klokken 11.

På pressekonferansen vil politiet fortelle om trusselen fra svenske kriminelle nettverk i Troms.

PRESSEKONFERANSE: Politiet har innkalt til pressekonferanse på politihuset i Tromsø onsdag om situasjonen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Gjennom en nylig og omfattende etterforskning ble åtte personer pågrepet av politiet. Der ble det gjort beslag av narkotika, kontakter og skytevåpen, opplyser politiet.

Politiet opplyser i pressemeldingen at de gjennom etterforskningen ser at relasjonen til svenske nettverk går flere år tilbake i tid.

NRK sender direkte fra pressekonferansen på politihuset i Tromsø.