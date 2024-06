Politiet bekymret for svenske kriminelle nettverk i Nord-Norge

– Vi vurderer de svenske kriminelle nettverkene som den største kriminalitetstrusselen i Troms politidistrikt.

Det sa Yngve Myrvoll, politiinspektør i Troms politidistrikt, på en pressekonferanse på politihuset i Tromsø onsdag formiddag.

De siste årene har politiet etterforsket flere saker som omhandler svenske kriminelle nettverk.

Beslag politiet har gjort i disse etterforskningene, mener politiet de kan knytte til tunge svenske kriminelle nettverk, deriblant Foxtrot.

– Dette er velkjente aktører som har sin primærvirksomhet innen omfattende handel med narkotika, sa Myrvoll videre.

I mai i fjor ble sønnen til en trøndersk artist kidnappet. Saken er knyttet til det svenske Foxtrot-nettverket.

– Bekymret

Politiet har onsdag, som følge av bekymringen for de svenske kriminelle nettverkene, innkalt til pressekonferanse på politihuset i Tromsø onsdag klokken 11.

På pressekonferansen opplyste politiet at de ville fortelle om trusselen fra svenske kriminelle nettverk i Troms.

– Lokalt i Troms er vi selvfølgelig bekymret for det her, når vi ser at de svenske aktørene er såpass involvert. Vi frykter selvfølgelig, og ser tegn til det, at lokale aktører bevæpner seg, og vi har blant annet en del saker med knivbruk, som vi frykter kan være et svar på den svenske voldskapitalen som eksisterer, sier Myrvoll til pressen.

Politiet opplyste på pressekonferansen at de har kjennskap til de lokale aktørene, hvorav de har fulgt noen av disse over tid.

– Vi har eksempler på at lokal ungdom har tatt steget fra ungdomskriminalitet til å bli tungt involvert med sentrale aktører i de svenske kriminelle nettverkene.

Gjennom en nylig og omfattende etterforskning ble åtte personer pågrepet av politiet. Der ble det gjort beslag av narkotika, kontakter og skytevåpen, opplyser politiet.

Politiet opplyser i pressemeldingen at de gjennom etterforskningen ser at relasjonen til svenske nettverk går flere år tilbake i tid.

– Farligere land

Leder av justiskomiteen, Frps Helge André Njåstad, mener alarmen nå må gå hos regjeringen. Selv mener han utviklingen nå går raskere enn noen gang.

– Norge er blitt et farligere land for lovlydige borgere og et tryggere land for kriminelle, med Støre-regjeringen, sier Njåstad.

Selv mener han Norge nå fremstår som et mer attraktivt land å bedrive kriminalitet, «siden risikoen for å bli tatt er lav».

– Justisminister Mehl har ingen konkrete tiltak å komme med, ei heller noen idé om hvordan å snu utviklingen på grenseoverskridende kriminalitet. Det gjør at Norge hele tiden er på defensiven og agerer reaktivt, mens de kriminelle får lov å være på offensiven slik at de stadig får infiltrere mer av vårt samfunn, sier Njåstad videre.

NRK har forespurt Statsministerens kontor om kommentar til Njåstads uttalelser. Statsministerens kontor har så langt ikke besvart NRKs henvendelse.

Senterpartiets Sandra Borch, som selv kommer fra Lavangen i Troms, uttrykker til NRK at hun er «alvorlig bekymret» over utviklingen av kriminalitet i Tromsø og Troms.

– Utviklingen av unge som bruker narkotiske stoffer og blir en del av kriminelle nettverk er sterkt bekymringsfylt, sier Borch, som i likhet med Njåstad sitter i justiskomiteen.

Hun mener noe av grunnen til fremveksten av kriminelle miljøer og narkotikabruk skyldes forrige regjerings ønske om å legalisere narkotiske stoffer.

– Regjeringen Solberg dro opp en debatt om legalisering som heldigvis ble nedstemt i Stortinget. Men oppfatningen blant unge der ute er at dette er lov i dag.

Selv mener hun det er viktig å jobbe sammen for å «knuse disse miljøene».

Politiet i Tromsø har gjort en god jobb med å avdekke kriminelle miljøer, men jeg tror også det er store mørketall.

Tett samarbeid

På pressekonferansen kunne politiinspektør Myrvoll fortelle om en konkret sak politiet i januar startet etterforskning av.

– Da så vi tidlig at sporene fra de lokale aktørene førte oss til Sverige. Vi har i den forbindelse samarbeidet tett med svenske myndigheter, sa Myrvoll, før han fortsatte:

– Vi har avdekket et godt organisert og profesjonelt nettverk, som over lengre tid har omsatt store mengder narkotika i Troms og Nord-Norge. Relasjonen til det svenske nettverket går flere år tilbake i tid, og vi ser at det fraktes store kontantbeløp fra Tromsø til Sverige og Oslo.

Gjennom etterforskningen av saken har politiet så langt avdekket blant annet flere reiseruter.

Åtte personer er pågrepet i saken, hvorav en fortsatt sitter i varetekt. De pågrepne ble pågrepet i to ulike aksjoner, kunne Myrvoll fortelle.

– I den forbindelse er det gjort beslag av narkotika, penger og skytevåpen.

Fire av de åtte pågrepne har sittet i varetekt som følge av saken. Saken er fortsatt under etterforskning.