– Vi må sørge for at rusbruken i samfunnet er trygg. Vi må hindre dødsfall og farlig bruk av rusmidler, både lovlige og ulovlige, sier mannen bak en av snapchat-kontoene og nettsidene.

Der selger han såkalte testsett, for å analysere hva som egentlig er i narkotiske piller eller pulver.

Det har vært flere narkotikarelaterte dødsfall i Tromsø det siste året. Og over hele landet har de advart om såkalt «dødsdop». Senest i høst døde tre unge menn i Tromsø av overdose. Da gikk politiet ut og advarte mot at det kunne være fentanyl blandet inn i syntetiske stoffer.

Mannen NRK har snakket med vil særlig at folk skal unngå å få i seg dette, da fentanyl kan være hundre ganger sterkere enn morfin.

Han ønsker ikke å promotere narkotikabruk, men tilbyr informasjonsmateriale og utstyr slik at folk kan beskytte seg selv hvis de likevel skal bruke det.

Politiet advarer

Mye av narkotikahandelen blant ungdom foregår gjennom sosiale medier. Ofte er det svært usikkert hva stoffene inneholder.

Bedriften bestiller utstyret fra et selskap i Canada, som mannen anser som troverdig. Ifølge han samarbeider de med medisinske sentre, skadereduksjons-organisasjoner og statlige etater.

Men politiet mener det gir en falsk trygghet å bruke disse testene.

Etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, er kjent med at folk selger slike tester på nett, men mener det gir en falsk trygghet. Foto: Tove Jensen / NRK

– Vi advarer mot å stole på slike tester. De gir langt fra den sikkerheten det snakkes om, sier Yngve Myrvoll, leder for etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet i politiet i Tromsø.

– Det høres ikke bra ut at folk stoler på slike tester. Det er ikke et fullgodt verktøy for å si om du bør ta medikamentet eller ikke, sier Myrvoll.

Mannen bak nettsiden vet at testsettet ikke er hundre prosent trygt, men mener at det er den beste metoden «på stedet», for å teste før du tar narkotiske stoffer.

– Folk ruser seg, og da vil jeg bidra til at dette gjøres på en trygg måte, sier han.

Mye som ikke blir registrert

Politiet bruker også slikt utstyr i sitt arbeid, men da kun for å få en indikasjon på hva de har beslaglagt.

– Vi bruker slikt utstyr for eksempel hvis vi får inn en pose med pulver, for å se om dette er noe vi sender videre til analyse hos Kripos, sier Yngve Myrvoll.

Ved hjelp av en fargekode vil testen vise hvilket narkotisk stoff det er snakk om.

– Men det gir kun en grov indikasjon på hva du har. Produktet du analyserer kan også inneholde andre stoffer. Og testen viser heller ingenting om styrkegrad, sier Myrvoll.

Han understreker videre at det kan være stor forskjell på kvaliteten og følsomheten til testene. I tillegg er det også en del stoffer som ikke vil slå ut på en sånn test.

– Det er en del stoffer som er vanskelig å avdekke. Særlig gjelder det syntetiske stoffer, som det brukes mye av, sier Myrvoll.