– Jeg ble irritert fordi jeg ikke kunne gjøre noe med det, sier Rebekka Arnesen, som er elev ved Alta videregående skole.

Hun syntes trenden var morsom helt til hun selv ble «shippet» med en annen gjennom en TikTok-konto.

NRK forklarer Hva er «shipping»? Bla videre Kort fortalt Det en trend på TikTok som setter sammen to personer som et potensielt romantisk par, ved hjelp av bilder av dem det gjelder.

Shipping er en slags forkortelse av det engelske relationship-ing. Kjendis-shipping Det har lenge vært vanlig med «shipping» av både kjente personer og karakterer i ulike serier og filmer.

For eksempel er det i følge denne nettsiden mange som ønsker at Geralt av Rivia og Jaskier, to karakterer i The Witcher-universet, skal være et par. Forrige kort Neste kort

Nå skjer det også med helt vanlige skoleelever.

– Det kan være at noen som blir shippet faktisk er kjærester, da er det ikke så farlig. Men dersom de ikke er det, kan det oppstå masse rykter og ubehag, sier Thomas Rasmussen, også han elev på Alta videregående skole.

Videregåendeelevene Rebekka Arnesen, Hedda Hammari og Thomas Rasmussen. Her viser de fram flere av de lokale kontoene som har blitt opprettet den siste tiden. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Vil skape drama

Rasmussen mener shipping kan føre til mobbing. Han får støtte fra venninnen Hedda Hammari.

– Noen synes det er gøy å shippe venner eller folk som ikke liker hverandre, sier Hammari.

Hun tror de som driver med shipping, har et ønske om å skape drama eller spre rykter.

– Vi snakker mye om det. Det er nok tøft for dem som står i det, sier Hammari.

Videoer som denne, som setter sammen elever i romantiske forhold, har florert på sosiale medier i det siste. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Nasjonalt fenomen

Shipping er nå blitt et utbredt fenomen og problem, ifølge politiet i Finnmark.

De har fått inn flere saker, og nå har de valgt å ha digitale møter med flere klasser på ungdomsskoler og videregående skoler for å informere om problemet.

– Dette skjer ikke bare i Finnmark, men generelt i Norge, sier Stine Abrahamsen fra politiets nettpatrulje i Finnmark.

Hun jobber med andre nettpatruljer rundt om i landet som også opplever at problemet øker.

Det er ikke bare shipping-kontoer som skaper hodebry.

Andre kontoer som henger ut personer med bilder uten samtykke har også poppet opp i Alta. Elendig fottøy, dårlige parkeringer og kjipe positurer er blant temaene for andre kontoer som har dukket opp.

– Selv om de prøver å sladde dem som er avbildet, hjelper det lite, sier Hammari.

Hun mener det er enkelt å finne ut hvem som oppretter kontoene – spesielt i en liten by som Alta.

Fra den fysiske til den digitale verden

– Shippingfenomenet har nok alltid eksistert, men nå har det flyttet over på digitale plattformer, sier medieforsker ved universitet i Oslo, Petter Bae Brandtzæg.

Medieforsker Petter Bae Brandtzæg mener shipping handler mye om barn og unges eksperimentering med relasjoner. Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

Han mener dette er en del av barn og unges eksperimentering og lek med relasjoner. Det kan få konsekvenser.

– Ikke alle barn og unge har oversikt over hva som er lov og ikke lov å dele på internett, sier Brandtzæg.

Kan ende med straffesak

– Vi ønsker at de som oppretter slike kontoer, sletter dem – i stedet for at det blir opprettet straffesak, som igjen kan ende med straff, sier Abrahamsen.

Shipping-kontoer bryter nemlig med norsk lov ved at de deler bilder uten godkjenning fra den eller dem som er avbildet.

Stine Abrahamsen fra politiets nettpatrulje i Finnmark. De mottar flere meldinger og bekymringer fra ungdom som blir shippet, og ikke har muligheten til å få det fjernet. Foto: Politiet / Politiet

Straff i en bildedelingssak kan være bot - eller mulig fengsel om du er gammel nok. Disse sakene ender derimot ofte med en prat med politiet.

– Ofte er de involverte i slike saker under straffbar alder. Da tar man dem inn til en bekymringssamtale med foreldrene, sier Abrahamsen.

For dem som utsettes for ulovlig bildedeling, er det heller ikke enkelt å få bildene fjernet igjen.

Selskaper som TikTok, Instagram og Snapchat holder til i andre land, og kan dermed ha andre lover og regler enn vi har i Norge. Da blir det en tidkrevende prosess for politiet å få fjernet videoene, bildene eller kontoene.

Videregåendeelev Thomas Rasmussen mener det er bra at politiet tar grep om shipping og problemene det skaper.

– Jeg tror det er flere som har tatt kontakt med politiet for å få slettet shipper de er involvert i, sier han.