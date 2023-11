Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i Finnmark ble frifunnet for en rekke tilfeller av vold og trusler. Det skjedde fordi politiadvokat Line Skjengen kom fram til at bevisene ikke holdt til å dømme ham. Hun frafalt flere punkter i tiltalen. Da Skjengen fikk dommen med frifinnelsen, sendte hun den ikke videre til statsadvokaten før etter at fristen for å anke saken hadde gått ut. Spesialenheten for politisaker mener det var en grovt brudd på tjenesteplikten og gir henne et forelegg på 8000 kroner. Skjengen nekter å godta forelegget. Hun og hennes advokat mener Spesialenheten tar feil på et helt avgjørende punkt innen straffeprosessretten.

Det vakte oppsikt da en voldelig finnmarking gikk fri fra en rekke alvorlige anklager om vold og drapstrusler for to år siden.

Politiadvokat Line Skjengen tok over som aktor få dager før rettssaken. Hun kom fram til at det ikke var sikre bevis for de mest alvorlige punktene i tiltalen. Derfor mente hun det eneste rette var å frafalle disse punktene. Det betyr at tingretten ikke kunne dømme ham for dem.

Frifinnelsen ført til sterke reaksjoner fra både forsvarer og ofrene som hadde anmeldt mannen for vold og trusler.

Statsadvokaten slo fast at politiet i Finnmark hadde sviktet på flere punkter. Politimesteren og en annen leder i politidistriktet ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker av faren til et av voldsofrene.

De fleste gikk fri. Line Skjengen var den eneste som ble straffet. Og det godtar hun ikke.

Forsvarer John Christian Elden tar saken for politiadvokaten i Finnmark. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Nekter å godta forelegg

Skjengen har fått hjelp av den profilerte advokaten Jon Christian Elden og forbereder seg til rettssak om forelegget på 8000 kroner.

Straffen fikk hun fordi hun ikke var rask nok med å sende dommen videre til statsadvokaten.

Den ble sendt videre først da ankefristen var ute. Dermed var det for sent å gjøre et nytt forsøk på å dømme mannen, ifølge Spesialenheten.

Dette punktet er den store striden i saken.

«Statsadvokatens ankemulighet er i behold selv for poster som er frafalt», skriver Spesialenheten.

Men Jon Christian Elden er uenig. Han mener at loven uansett ikke åpner for at påtalemakten anker en dom når tiltalen først er frafalt.

I motsetning til Spesialenheten begrunner han påstanden med henvisning til loven og til juridisk teori:

«En avgjørelse om frafall etter første ledd kan neppe omgjøres, i alle fall ikke etter at det er avsagt frifinnelsesdom», heter det i kommentarutgaven til straffeprosessloven. Boka er skrevet av blant andre høyesterettsdommer Knut Erik Sæther og tidligere lagdommer Hans Kristian Bjerke.

Denne tolkningen stemmer med det Line Skjengen har sagt til Spesialenheten – men ikke blitt trodd på.

Høyesterettsdommer Knut Erik Sæther er blant forfatterne av en bok som gir støtte til Line Skjengens tolkning av loven. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Kan få konsekvenser

Skjengen mente det var viktigere å prioritere andre saker, blant annet avhør av barn, enn å sende over en sak som uansett var opp- og avgjort.

Etter forelegget fra Spesialenheten har Skjengen fått en advarsel fra sin arbeidsgiver, Finnmark politidistrikt.

– Det kan få konsekvenser både for stillingen jeg er i, lønn, fremtidige oppgaver, den type ting, sier Skjengen.

– Hvis du skal bli ansatt i politiet, så skal du i utgangspunktet ha en plettfri vandel. Så for fremtidige jobber vil dette kunne få åpenbare konsekvenser ved at jeg kunne bli utelukket som arbeidssøker fordi jeg har et rulleblad.

Bistandsadvokat Vibeke Lindstrøm skrev en klage da Spesialenheten i første omgang la bort saken for alle de ansvarlige i Finnmark politidistrikt. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Støtte fra kolleger

Ifølge Skjengen har de fleste kollegene hennes vegret seg for å støtte henne åpent.

Tonen har vært en helt annen i private meldinger og samtaler med andre politijurister, sier hun.

– Mange av tilbakemeldingene går på at dette er ting som skjer hele tiden: At vi på grunn av ressursmangel må prioritere på en sånn måte at mindre alvorlige saker, mindre dommer, eller dommer som vi mener er riktig, blir liggende, sier Skjengen.

– Det er det mange som har gitt uttrykk for at de har opplevd det samme flere ganger.

Ifølge Skjengen har forelegget også ført til at politijurister er blitt mer redd for å gjøre feil, og at de bruker tid på å loggføre hva de gjør for å ha ryggen fri.

Hun mener aktor har plikt til å frafalle saker i retten hvis bevisene ikke holder, slik hun selv gjorde. Det er viktig for tilliten til påtalemyndigheten, mener hun.