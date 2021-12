Varsel om uvær skaper julekaos – kort flytur blir til 24-timers reise

– Det har vært en lang tur. Slitsomt. Jeg synes vi har fått dårlig informasjon og blitt dårlig ivaretatt, sier Ida Rocio Bakkemyr.

Hun, Peder Sandnes Josefsen og sønnen Herman (1,5 år) skulle fly fra Honningsvåg til Tromsø onsdag kveld.

En flytur på under halvannen time har nå blitt til en reise på nesten 24 timer.

Og de er ikke alene. Flere steder i Finnmark har flypassasjerer hatt store problemer med å komme seg frem som planlagt.

Årsaken er det polare lavtrykket, som skaper utfordringer både i lufta og langs veien. Polare lavtrykk gir ifølge Yr vanligvis kortvarig, men intenst bygevær med store kontraster. Stille og rolig vær kan erstattes med kraftig vind, snøbyger og hagl på et øyeblikk.

– Har reist i 22 timer

I dag ble alle som skulle reise fra Hammerfest til Tromsø, Berlevåg, Vadsø og Kirkenes satt på en rutebuss på vei til Alta. Ombord i denne bussen satt også den lille familien.

På tur ut av Hammerfest sentrum landet imidlertid begge flyene til de som nå var blitt busspassasjerer.

Kari Lene Olsen var også med på bussen, og reagerer sterkt på at den ikke bare snudde.

– Vi ble heller sendt til Skaidi for å vente på en stengt kafé i 2 timer. Så ble vi kastet på en ny buss til Alta for å nå flyet kl.15.55. Jeg, en barnefamilie, fullstappet julebagasje og omtrent 40 andre, forteller Olsen frustrert.

Kari Lene Olsen er misfornøyd med Widerøe. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Widerøe: – Alle jobber på høygir

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier det polare lavtrykket har skapt store utfordringer for dem – spesielt når det gjelder landingsforhold.

– Vi har kansellert noen flyvninger. Det vil si at vi har vært nødt til å fly over den destinasjonen vi skulle lande på og videre til den neste på ruten, eller eventuelt til en alternativ flyplass. Det er årsaken til flere av de utfordringene som vi nå opplever i Troms og Finnmark.

Catharina Solli sier Widerøe gjør det de kan for å få alle hjem til jul. Foto: STIAN MICHALSEN / STIAN MICHALSEN

Hun lover at de gjør alt de kan for å få alle passasjerene hjem til jul.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og de skal vite at vi gjør det vi kan.

Hun sier hun ikke kjenner godt nok til tilfellet med bussen fra Hammerfest til Alta, men mener det uansett hadde vært en risiko å sende dem tilbake, i tilfelle de hadde blitt sittende i timesvis på flyplassen.

Dessuten peker hun på at flyene ikke har rom for å vente i lang tid på en flyplass fordi det vil gå ut over ruta videre.

I dette tilfellet ble imidlertid passasjerene sendt med rutebussen fra Hammerfest kl.07.00. Flyet til Tromsø som de skulle vært med på tok ikke av før kl. 07.50.

– Det var visst ingenting de kunne gjøre for å få bussen til å snu selv om vi var fem minutter unna flyplassen, sier Peder Sandnes Josefsen irritert.

Familien tok situasjonen med et smil, men foreldrene innrømmer at de er litt slitne. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Skal feire jul i Tromsø

Peder og Ida sier de var forberedt på at noe slikt kunne skje, og er glad for at de valgte å reise en dag tidligere enn planlagt.

– Vi vet jo at det her er en mulighet. Det er russisk rulett å fly her oppe på vinterstid. Men det er slitsomt for hodet og man blir jo trøtt. Heldigvis er ungen i god form da. Litt Peppa gris, så går det meste, forteller Peder.

De regner med at de kommer frem i kveld.

– Om ikke vi kan lande i Tromsø må vi vel fly til Bodø, og så ta båt til Moskva og ubåt tilbake til Tromsø igjen, spøker Peder Sandnes Josefsen.

Men også Troms er preget av været. De store snømengdene har også ført til at Tromsø lufthavn har vært tidvis stengt på grunn av brøyting av rullebanen. Sterk vind har også gjort at flere fergesamband i Troms har innstilt rutene sine.