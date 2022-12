Polart lavtrykk og store snømengder skaper trøbbel i nord

Flere skoler i Senja kommune i Troms må holde stengt i dag på grunn av været.

Store snømengder gjør at bussene ikke kommer seg fram, og lærerne sliter med å få løs bilene sine. Derfor holder både Finnsnes ungdomsskole og Finnsnes barneskole stengt i dag.

– Veiene er stedvis ufremkommelige og lærerne kommer seg derfor ikke på skolen. Brøytebilene strever med å holde veiene åpne. Det er uforsvarlig å sende ungdommene på skoen i dag på grunn av værforholdene, sier rektor Line Grønstrand til NRK.

Også Senja videregående skole holder stengt fredag på grunn av uværet.

– Vi kjører hjemmeskole. Bussene har stoppet for det er uforsvarlig å kjøre sånn som været er nå. Veien opp til skolen er heller ikke brøytet, så det er tryggest og enklest å kjøre hjemmeskole i dag, forteller rektor Stein-Erik Svendsen til Folkebladet.

Folk i Midt-Troms våknet fredag morgen opp til store snømengder. Foto: Vivian Johnsgård

Meteorolog: – Mye snø

Ifølge Vegtrafikksentralen er det også vanskelige kjøreforhold flere steder i nordre Nordland grunn av vind og mye snø. Spesielt er veiene i Andøya-området rammet.

I tillegg er hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad innstilt på grunn av værforholdene.

– For øyeblikket ligger det polare lavtrykket over Senja, og det har gitt mye snø i natt, forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt, Gunnar Noer.

Også torsdag skapte polare lavtrykk store problemer for trafikkavviklingen i nord.

Blant annet ble en rekke flyavganger og ankomster til og fra Tromsø lufthavn forsinket eller innstilt, opplyste pressevakta i Avinor torsdag kveld.

Det har også vært periodevis dårlig vær andre steder i landet, som også har ført til forskyvinger i Tromsø.

Foto: Meteorologisk Institutt

Et polart lavtrykk er et lite, gjerne intenst lavtrykk som dannes når kald luft fra isdekket i Arktis strømmer ut over åpent vann, ifølge Store norske leksikon.

Med disse lavtrykkene følger det gjerne kraftige snøbyger, sterk vind og svært dårlige kjøreforhold.