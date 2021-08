Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– 2019 så egentlig ut som et veldig godt år for oss. Vi tjente godt og hadde mange oppdrag. Så kom 2020 og alt stoppa i mars. Vi har ikke tjent noe siden da, sier Benjamin Vidmar.

Han og kona Elena Shcherbina har bodd på Svalbard siden 2008, og fem år senere ble selskapet Polar Permaculture Solutions AS en realitet. Siden da har de dyrket urter og grønnsaker på kompost av matavfall.

Stor etterspørsel

Fram til starten av 2020 hadde selskapet mange bestillinger fra hoteller, og de guidede turene med fokus på bærekraftig matproduksjon i arktisk strøk var en hit.

I fjor ba statsministeren spesielt om råvarer fra drivhuset da hun spiste middag med en gruppe FN-topper i Longyearbyen, og Norge Rundt har hatt et innslag om den grønne produksjonen langt mot nord. Også BBC kom for å lage sak om verdens nordligste gartneri.

Benjamin Vidmar foran drivhuset i mars i fjor. Nå er alt av utstyr pakka ned. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Selskapet fikk også tilskudd fra EU-prosjektet FoodE til å etablere en null-avfallsrestaurant i Longyearbyen.

– Vi prøvde å skape et grønt sted for lokale innbyggere og turister, det var noe som Svalbard kunne være stolt av. Vi hadde folk som skrev til oss fra hele verden, sier Vidmar.

Les også: Bruker meitemarker mot dumping av matavfall i havet

Nasjonaliteten skapte utfordringer

Det endra seg da koronaviruset kom til Norge og Svalbard ble stengt for utenlandske turister.

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Svalbard har hatt størst prosentvis nedgang i hotellovernattinger fra pandemien starta og fram til nå. Nedgangen er på hele 74 prosent.

– Svalbard er kanskje det stedet som har fått den største smellen hvis du ser hele pandemien under ett. Det er klart det er alvorlig for oss, sier Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

I likhet med resten av turistnæringa på øya, ble Polar Permaculture nesten fri for oppdrag over natta.

– Det har vært den perfekte storm. Alt som kunne gått galt, gikk galt, sier Brunvoll.

Nasjonaliteten til Benjamin Vidmar og Elena Shcherbina har aldri vært et stort tema på Svalbard. Men etter koronaen kom, har den hatt alt å si.

Siden de ikke er norske statsborgere, fikk de ikke dagpenger hos Nav selv om de har betalt skatt.

I den første krisepakka til Svalbard oppfylte ikke utenlandske selskap kravene for å få støtte. Likevel kunne det gjøres unntak dersom bedriften støttet opp om formålet til krisepakka. Det gjorde Polar Permaculture.

Strengere krav

De fikk ca. 795 000 kroner i støtte fra Svalbardpakke 1. I tillegg har de fått tilskudd fra den generelle kompensasjonsordninga.

– Men det var ikke nok til å klare seg. Det var derfor de ordna Svalbardpakke 2, sier Vidmar.

Den pakken fikk de ikke ta del i. Rett og slett fordi ingen av eierne er norske.

I Svalbardpakke 2 var det presisert at selskap som skal få støtte må være minst 34 % norskeid, eller ha norske statsborgere som eiere. Det kunne gjøres unntak om selskapet har vært i drift på Svalbard i minst ti år. Polar Permaculture var på sitt åttende år.

Svalbardpakkenes krav Ekspandér faktaboks Svalbardpakke 1 (Midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard. 25 mill. kroner, forvaltet av Longyearbyen lokalstyre etter forskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Forskriftens §2 gir nærmere informasjon om hvem som kan søke om støtte. Utenlandske selskaper oppfyller ikke kravene, men det kan gjøres unntak dersom tiltaket åpenbart støtter opp om tilskuddsordningens formål). Svalbardpakke 2 (Kompensasjonsordning til reiselivsnæringen på Svalbard. 40 mill. kroner forvaltet av Longyearbyen lokalstyre etter forskrift fastsatt av Justisdepartementet. Forskriftens §5 gir nærmere informasjon om hvem som kan søke. Virksomhetens aksjer skal være minimum 34 % norsk eid. For aksjeselskaper kreves kopi av aksjeeierbok samt av kopi av pass fra den delen av eierskapet som utgjør norsk eierskap (34 %). Øvrige selskaper skal være eid av norske statsborgere og det kreves her kopi av pass som dokumenterer norsk statsborgerskap. Dersom virksomheten ikke er 34 % norsk eid, åpnes det for virksomheter som har drevet virksomhet minimum 10 år på Svalbard). Kilde: Forklaring gitt i epost av Nærings- og fiskeridepartementet

– Det er urettferdig at vi har betalt skatt og bidratt i lokalsamfunnet siden 2008, så får du ingenting. Mens andre som kom dit en måned før covid, får støtte, sier Vidmar.

Flytta til Lofoten

Han fikk vite at man kan flytte til fastlandet og søke om permanent oppholdstillatelse etter ett år om man har bodd ei viss tid på Svalbard.

Familien flytta til Lofoten, og ansatte to personer til å drifte selskapet fram til de kunne komme tilbake med en oppholdstillatelse i bagasjen.

– Vi måtte gjøre det som var riktig for familien. Fokuset vårt var å få permanent opphold så vi i det minste hadde noen rettigheter, sier Vidmar.

Benjamin Vidmar og kona Elena Shcherbina har begjært selskapet sitt konkurs. Nå bor familien i Lofoten, hvor de lærer seg norsk og prøver å finne ut hva de skal gjøre videre. Foto: Privat

Men et tregt marked også denne vinteren, førte til at det ikke lenger var mulig å få til ei sunn drift av selskapet. De valgte å begjære det konkurs.

– Vi er kanskje de første, men jeg tror ikke vi blir de siste. Det vil skje med flere, sier Vidmar om konkursen.

Tidligere denne måneden ble Polar Permaculture dømt til å betale 650 000 kroner til Arctic Tapas, etter at Vidmar trakk seg fra en kjøpsavtale. Dette sier Vidmar har hatt liten betydning for konkursen.

– Vi kunne ha klart oss, men ikke med null inntekt. Avgjørelsen vår er basert på pandemien og politikk. Svalbardpakke 2 kunne hjulpet oss over kneika. Å nekte oss det fordi vi ikke er norsk, var et stort slag mot selskapet vårt, sier han.

– Større sak om svalbardpolitikk

– Bakgrunnen for at selskapene som er eid mindre enn 34 prosent av andre statsborgere ikke har fått tilgang til krisepakken, hviler på svalbardpolitiske hensyn og politiske prioriteringer i utarbeidelsen av kompensasjonsordningen. Dette forholder administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre seg til, sier Lennarth Kvernmo.

Han er næringssjef på Svalbard og har hatt ansvaret for å fordele krisemidlene. Kvernmo forklarer at det i forkant ble gjennomført drøftinger med bransjeorganisasjoner og Nærings- og miljødepartementet, og at de hadde noen veiledningsrunder med Justis- og beredskapsdepartementet. Lokalt ønska politikerne å ha litt fleksibilitet i den andre pakken også, og det ble derfor gitt unntak til bedrifter som har vært på Svalbard i minst ti år.

– Det er jo ikke personlig ment at vi holder dem utenfor. Det er jo en større sak om svalbardpolitikk og svalbardhensyn som vi må forholde oss til.

– Hvis noen skal rokke med det, må det være staten selv, i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre.

I fremtiden tror Kvernmo at flere bedrifter på Svalbard vil gå konkurs som følge av pandemien.

– Konkurser er en tragedie, ikke bare for Polar Permaculture Solutions, men for alle aktører som rammes i hele reiselivsnæringa og næringslivet. Jeg tror dessverre ikke at vi har sett enden på dette, sier Kvernmo.

Vil vite hvordan Svalbard har brukt krisemidler

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en e-post til NRK at det ikke er satt krav om norsk eierskap i den generelle kompensasjonsordninga for næringslivet, og den dekker både fastlandet og Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader til hvordan Longyearbyen lokalstyre har brukt midlene i krisepakkene, men har bedt om at de rapporterer hvordan pengene er brukt.

– Det blir ikke riktig å kommentere bruken av bevilgninga før rapporteringa er klar, skriver de til NRK.

Skal tilbake

Støtteordningene ble likevel ikke nok for et selskap hvor pilene bare pekte oppover før pandemien.

Nå har Vidmar og familien henta mesteparten av tingene sine fra huset som har vært deres hjem i 13 år.

– Det er vårt hjem, men jeg vet ikke hva mer vi skal gjøre. Nå må vi fokusere på å få rettigheter. Men vi skal tilbake, sier Vidmar.

Selv om familien måtte melde selskapet konkurs, har de ikke gitt opp håpet. Foto: Lars Egil Mogård / NRK