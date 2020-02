«Sikkerheten i fare grunnet mangel av røykdykkerkompetanse



LO Luftfart viser til samtale i forbindelse med vårt møte den 12. desember 2019, vedrørende saken om redusert beredskap på Avinors lufthavner. I møtet kom vi inn på røykdykkerkompetansen i Avinor.



Som kjent så var det før i BSL E 4-4 krav til røykdykkerkompetanse på lufthavner med kategori 5 og høyere.



Røykdykkertjenesten i Avinor ble fjernet medio 2016 som følge av overgangen til EASA regelverket. Vi var ikke enig i dette og ble heller ikke involvert i dette på det tidspunktet. Vår oppfatning er at EASA regelverket legger til grunn at Avinors brann og redningstjeneste må være i stand til, og opptrent i å entre en røykfull flykropp i en gitt nødsituasjon for å hjelpe passasjerer som ikke kommer seg ut av flyet ved egen hjelp.



Resultatet har blitt en redusert beredskap og forvitring av røykdykker kompetansen innen Avinors brann og redningstjeneste. Som følge av dette har Avinor besluttet at Avinors brann og redningstjeneste ikke skal entre en flykropp for å redde liv der det er brann eller røykutvikling.



Med røykdykking mener Arbeidstilsynet «Innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i bygninger eller andre objekter, for å redde liv, miljø eller andre materielle verdier». Kjemikaliedykking defineres som «Innsats i forurenset eller giftig område eller område med oksygenmangel for å redde liv, eller for å bekjempe lekkasje».



Ettersom piloter og kabinpersonale ikke er utstyrt med tilstrekkelig verneutstyr eller røykdykkerkompetanse, vil det ved en slik hendelse oppstå en situasjon der alle om bord i et fly er avhengige av å redde seg selv. Dersom den enkelte ikke er i stand til dette så vil det med høy sannsynlighet gå liv tapt. Avinors redningspersonell vil måtte stå på utsiden vel vitende om behovet for redning inne i flyet. Vi stiller oss undrende til at Avinor som arbeidsgiver velger å være en pådriver for å redusere sikkerheten, og utsetter sitt personell for et umenneskelig dilemma i å ikke kunne aktivt redde liv.







Det fremstår for oss som at kravet om å redusere kostnader går foran opprettholdelse av et høyt sikkerhetsnivå innen norsk luftfart.



Vi ber følgelig om en avklaring på om det ikke er slik at Avinors brann og redningstjeneste skal være utstyrt og trent til å kunne entre en røykfylt flykropp for å redde liv (barn, skadde, handicappede etc)?



Med vennlig hilsen LO Norge



Peggy Hessen Følsvik (sign.)





Kenneth Sandmo (sign.)



Saksbehandler: Erik Hamremoen



Kopi: Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap»