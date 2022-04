Sammen med mange andre forventningsfulle barn hadde 10 år gamle «Lisa» møtt opp på Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige, og etterlatte etter selvmord, i Alta søndag ettermiddag.

Målet var å kapre et av påskeeggene som Petter Nyquist, bedre kjent som «Petter uteligger», og tidligere rusmisbruker Siv Løvland kjører Norge på langs for å dele ut. Målet deres er å spre glede til de som kanskje opplever høytidene som litt ekstra vanskelige og såre.

Petter Nyquist og Siv Løvland har bilen smekkfull av påskeegg. Foto: Hanne Larsen / NRK

«Lisa» er etterlatt etter selvmord og hun er ikke alene. Hver uke tar i snitt 10 mennesker livet sitt i Norge og tallet på årsbasis er 600. Det betyr at mange pårørende, ikke minst barn, sitter igjen med vonde og vanskelige tanker.

På spørsmål fra NRK om hva det betyr for henne å komme til senteret, svarer «Lisa»:

– Det er veldig fint å få være her og få snakket ut om ting. Her kan jeg snakke om det jeg ikke kan snakke med andre om, sier 10-åringen

– Er det fint å se at det er mange andre unger her?

– Ja, for da vet jeg at jeg ikke er den eneste.

– Når du har vært her, hvordan føler du deg da?

– Lettet.

Disse ordene rører Petter Nyquist til tårer.

– Du fikk meg til å grine du, sa han til 10-åringen.

Til NRK sier han:

– Dette viser jo hvor viktig dette tilbudet er.

350 nye pårørende i fjor

Grete Rugland er leder for Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i Nord-Norge som i år er 10 år. Hun forteller at senteret er viktig for svært mange.

– Under pandemien har vi merket en særlig økning. I fjor hadde vi totalt 1800 samtaler og 350 nye pårørende som fant oss, sier hun.

Grete Rugland (til venstre) var svært takknemlig for at Siv Løvland og «Petter uteligger» kom innom Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i Nord-Norge. Foto: Hanne Larsen / NRK

Mamma til «Lisa» omfavner både Rugland og senteret. Hun sier at det fine er at det ikke bare er et senter for de som er pårørende til rusavhengige, men også for de som har noen nære som er alvorlig syke, eller har tatt selvmord

– Det burde blitt mer kjent at det finnes et slikt tilbud. Mange vet ikke om det. At man slipper å gå gjennom lege gjør det også lettere å komme hit. Og at du kan prate anonymt. Uten å være redd for at noe blir notert ned eller journalført, sier moren.

Må gi mening

Etter at han var med på å lage programmet Petter Uteligger for TV 2, der han utga seg for å være en uteligger og levde på gata en måned, har livet endret seg for 43-åringen.

Han sier at han nå i enda større grad enn før er nødt å gjøre ting som gir mening, for andre enn han selv.

– Jeg vil gi folk noe som er betydningsfullt og som gir innsikt, sier Nyquist.

I 2016 opprettet han sammen med Sverre Hollie stiftelsen Petter Uteligger. Formålet med stiftelsen er å skape lyspunkter for folk med rusutfordringer i hverdagen. Det kan være folk i aktiv rus, tidligere rusavhengige og pårørende.

Siv Løvland og Petter Uteligger delte ut påskeegg til barna på pårørendesenteret i Alta. I retur fikk de fargerike tegninger. Foto: Hanne Larsen / NRK

I forkant av denne påsken har han og Siv Løvland tatt på seg det ambisiøse målet om å kjøre Oslo – Nordkapp – Lindesnes på fire dager. Og underveis skal de dele ut over 4000 påskeegg.

– Vi kom til Nordkapp i går og nå er vi på det andre stoppestedet. Så dette kan bli en stram tidsplan, sier Nyquist som leende medgir at for en søring kan avstander, ikke minst i et kolonnekjørt og snørikt Finnmark, være en utfordring.

– Jeg tror ikke et påskeegg kan gjøre en stor forskjell. Men har du hatt to rævva uker, så kan kanskje dette påskeegget være et lyspunkt, sier han.