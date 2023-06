I partimålingar ligg Frp an til å vinne valet i haust i Finnmarks største by. Alta kan bli blant kommunane i Noreg der partiet står sterkast.

Men midt i valkampen har den mangeårige og erfarne toppkandidaten deira Ronny Berg trekt seg for å bli kommunedirektør i Karasjok.

Styret har valt å ikkje peike ut ein ny ordførarkandidat.

Dermed står Altas største parti utan ein klar ordførarkandidat. I staden skal personstemmene til veljarane på valdagen avgjere kven partiet skal foreslå som ordførar om Frp blir ein valvinnar.

Ronny Berg har vore blant dei fremste Frp-politikarane i Finnmark i mange år som toppkandidat i Alta. Men midt i valkampen trekte han seg frå verva for å bli kommunedirektør i Karasjok. Foto: Sara Beate Eira

Opp til veljarane

Lokallagsleiar Emil-Andre Taftø Thorstensen vil la folket bestemme.

– Årsaka til at styret ikkje har valt ein ny toppkandidat, er at det er tett opp mot valet, og vi ønskjer at veljarane skal få avgjere kven det blir, seier Thorstensen.

Styret har vedteke at alle listekandidatane kan stille seg disponibel som ordførar for partiet.

Potensielt sett kan det gi folket 30 kandidatar å velje mellom.

Emil-Andre Taftø i Alta Frp vil at veljarane skal få peike ut kven som er ordførarkandidaten til partiet. Det møter kritikk internt. Foto: Sigbjørn Lægdene Stenvaag / NRK

Ansvarsfråskriving

– Det er heilt uverkeleg og svært uheldig. Eg vil seie at det er ansvarsfråskriving frå styret si side, at det største partiet i byen no stiller utan ordførarkandidat, seier Odd Eilert Persen.

Han er 3.-kandidaten til partiet på vallista i Alta, og denne veka tok han saka i eigne hender.

Han gjekk nemleg ut offentleg å lanserte han seg sjølv som ordførarkandidat.

Odd Eilert Persen står som nummer tre på vallista til Alta Frp. Denne veka lanserte han seg sjølv som ordførarkandidat då partiet sjølv ikkje ville lansere nokon etter Ronny Berg. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Kva meiner du styret burde ha gjort når det vart kjent at Ronny Berg trekte seg?

– I verda mi er det heilt naturleg å spørje nummer to, tre og fire på lista etter Berg, om dei ønskjer å stille som ordførarkandidat ​​​​​, seier Persen.

Han synest derfor avgjerda til styret er rar, og stussar over at han ikkje vart spurd om å stille etter 20 år i partiet.

Persen legg til at han har full tillit til styret og ser opp og fram.

Ugunstig

Valforskar Jonas Stein meiner partiet kan tape stemmer på å miste Ronny Berg, og samtidig ikkje peike ut ein ny leiar.

– Vi veit at det å ha ein klar spisskandidat er ein fordel viss det er ein populær kandidat. Frp risikerer no å få mindre stemmer, færre mandat og mindre makt etter valet, seier Stein.

Han trur valet til styret om ikkje å peike ut ein ny lokal kandidat, vil vere ugunstig for partiet.

At parti med store sjansar til å vinne ordførarplassen lèt vere å peike ut ein ordførarkandidat, er svært uvanleg.

– Dette er ein spesiell prosess. Det normale hadde vore ein ny nominasjonsprosess, men det er ikkje noko automatikk i at nummer to på lista blir ny ordførarkandidat, påpeikar Stein.

Valforskaren trur heller ikkje dette vil mobilisere veljarane.

UGUNSTIG: Alta Frp risikerer å få mindre stemmer ved valet i år, etter avgjerda til styret om å la folket bestemme, ifølgje valforskar Jonas Stein. Foto: Rune N. Andreassen

Spenstig løysing

– Det er det som er ekstra spennande i år, at veljarane bestemmer.

Det seier den 2.-kandidaten til partiet Linda Marita Bræck, som førebels ikkje har røpt om ho vil bli ordførar i kommunen.

– Det står att å sjå, men som ordførar ønskjer eg å ha barnehage eit fokus i politikken og i samfunnet, legg ho til.

Bræck synest valet og løysinga til styret like før valet, er både artig og spennande.

– Vi har mange sterke og gode kandidatar i partiet vårt, ung som gammal, så eg ser på dette som svært positivt.