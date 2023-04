Vedkommende er ikke gjort rede for. Politiet mener å vite omtrent hvor vedkommende befinner seg,

– Det er veldig utfordrende nå. Vi kan ikke ha bakkemannskaper opp dit, samtidig som det er veldig bratt i området. Det er også for dårlig vær til å kunne søke fra lufta nå, sier innsatsleder på stedet, Morten Renland.

Det var i 14-tiden en mann ble tatt av et skred i svært bratt terreng ved toppen av Middagstinden på Kvaløya i Tromsø.

– Vi skal prøve å komme oss inn i dalen nedenfor fjellet med skutere og droner. Der har det kommet noen skredmasser, som vi vil få sjekket ut. Det er ikke veldig sannsynlig at han er der, men da får vi i alle fall utelukket det, sier Renland.

Det dreier seg om et turfølge på to personer som skal ha vært nesten på toppen av Middagstiden. Der ble en av dem tatt av skred. Kameraten klarte ikke å lokalisere vennen sin etter skredet. Det var for bratt til at han klarte å søke videre.

– Vi fikk en telefon klokken 16:17 av en person som hadde møtt på to utenlandske turister. De fortalte at de savnet en kamerat som hadde blitt tatt av skred klokken 14:15, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Kilen.

Innsatsleder Morten Renland forteller at det ikke er dekning i området hvor skredet har gått, og at de derfor ikke kunne ringe etter hjelp fra fjellet.

Politiet og Røde Kors er på stedet. Foto: hans Ludvig Andreassen / NRK

Ambulansehelikopter og redningshelikopter prøver nå å bevege seg inn i området, men været gjør det utfordrende.

– Redningshelikopteret prøver på nytt nå. Det er ikke aktuelt å sende inn mannskap fra bakken på grunn av været og det bratte terrenget, sier operasjonslederen.

Like før klokken 18 forteller Kileng at redningshelikopteret søker etter skredet i fjellsiden, men at det ikke er gjort noen funn.

Helikoptrene har gjort forsøk på å bevege seg inn i området. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

De har lokalisert flere små skred i det aktuelle området, men værforholdene gjør at helikoptrene ikke klarer å fly i området. I mellomtiden gjøres det søk med droner til forholdene blir bedre.

Kort tid før ble en annen skikjører tatt av skred på Skittentinden, som ligger like ved Middagstinden. Skikjøreren ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge og skal ha blitt påført beinbrudd.