– Når man samtidig vet at bransjen går så det suser og at Lerøy kommer til å legge frem tidenes resultat på tirsdag, så blir det veldig underlig for folk flest.

Det sier ansvarlig redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet.

Over 300 ansatte i Lerøy har fått beskjed om at de permitteres fra 1. januar.

Mandag sendte også Salmar ut permitteringsvarsel for 851 ansatte.

Regjeringa får skylda for situasjonen på grunn av den mye omtalte grunnrenteskatten.

Den vil føre til en hardere skattlegging av det store overskuddet i havbruksnæringa.

Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet går til angrep på oppdrettsnæringas permitteringer. Foto: Lena Knutli

Tirsdag kommer tallene fra Lerøy.

Oppdrettsgiganten er ventet å få et driftsresultat på 864 millioner kroner i tredje kvartal, melder IntraFish. Det er en økning på 285 millioner fra samme periode året før.

– Bransjen i seg selv har et kommunikasjonsproblem, for de tjener så mye penger, og samtidig skal de begynne å permittere mennesker som jobber for dem, sier han.

På NRKs Helgemorgen mente Hage at de ansatte blir skjøvet foran i kampen mot grunnrenteskatten.

Lerøy: – Ikke reelt

Stig Nilsen er myndighetskontakt i Lerøy Seafood Group. Han mener redaktøren tar feil.

– Vi ville aldri gått til det skrittet å sende ut permitteringsvarsler hvis det ikke var helt reelt.

– Og jeg synes det er helt forferdelig at noen som burde kjenne næringa bedre kan tillate seg å si noe sånt, fortsetter Nilsen.

Han forklarer permitteringene med at det ikke er mulig å inngå langsiktige kontrakter for bearbeidet laks fra nyttår.

Ifølge selskapet gjør regjeringas forslag at de da må betale skatt av en inntekt de ikke har.

Myndighetskontakt Stig Nilsen i Lerøy. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Nilsen sier et overskudd hos Lerøy i all hovedsak kommer samfunnet til gode.

Ifølge han vil det skape trygge arbeidsplasser, investeringer i lokalsamfunnet gjennom ringvirkninger, ikke minst i leverandørindustrien.

– Jeg ser at flere aktører leverer gode resultat for tredje kvartal. Vi får avvente resultatene fra Lerøy, siden vi er et børsnotert selskap så kan ikke jeg si noe om det.

– Men hvis vi leverer et bra resultat så vet jeg at de pengene blir pløyd tilbake inn i næringa, sier Nilsen.

Han erkjenner at det kan være vanskelig å forklare hvorfor folk må permitteres, samtidig som bransjen går godt.

– Men det er særlig fordi at noen driver en retorikk for å skjerpe frontene og konstruere en problemstilling som ikke er reell. Og hvis vi har vært for lite flink å få det frem, så må vi jobbe litt mer med det budskapet, sier Nilsen.

– Fra full fest til skikkelig bakrus

158 av de 339 som permitteres hos Lerøy jobber i Skjervøy i Nord-Troms.

Ansvarlig redaktør i avisa Framtid i Nord, Kjetil Skog, forteller om en sterk uro i lokalsamfunnet.

Mange tenker tilbake til da hvitfisknæringa gikk i kne, da verftsindustrien forsvant, og rekenæringa kollapset.

I 2006 kom Lerøy med nyheten om at de skulle etablere seg i kommunen.

– Siden da har Lerøy hatt en sterk stjerne, det merker vi når vi skal dekke det som skjer, forteller Skog.

Skjervøy i Nord-Troms. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

For få måneder siden var det planer om en ny fabrikk til 420 millioner kroner. Men den ble lagt på is da forslaget om grunnrenteskatt kom.

– Fra full fest til skikkelig bakrus, sier Skog om hvordan innbyggerne opplever den siste tiden.

Sett i lys av permitteringene tror han det kan bli oppfattet som merkelig, hvis Lerøy nå leverer et godt resultat.

– Men jeg merker meg at Lerøy har en så stor stjerne blant folk, at en del likevel vil stå på deres side.