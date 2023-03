– Jeg tror det blir et rush til Iešjávri nå, ler Per-Edvard Johnsen, også kjent som Molliš Piera, etter ørretfangsten på 14 kilo, som han meldte om på Facebook.

Det var fredag formiddag han fikk den skikkelige storfangsten på kroken, da han fisket på isen på Finnmarks største innsjø, Iešjávri.

Etter en halvtimeskamp var ørreten oppe på isen.

– Det er enorme krefter i den, sier Johnsen om kampen med gigantørreten.

På onsdag 1. mars fikk Per-Edvard Johnsen en ørret på 10,89 kilo.

– Jeg har bare sett én større ørret i min tid som fangstmann. Det var i det forrige årtusen – i mars 1989. Det var en ørret på 12 kilo, sa Johnsen til kronstadposten.no etter den fangsten, men kort tid etter ble en ny personlig rekord satt.

– Det er ikke vanlig, og det er veldig stort å få en sånn fangst. Man blir skikkelig rørt, sier 60-åringen, som ikke tror han klarer å få et like stort napp i framtiden.

– Jeg tror ikke jeg klarer å matche denne fangsten igjen.

På onsdag 1. mars delte Per Edvard Johnsen bildet av storfangsten, som veide nesten 11 kilo, på Facebook. Foto: Privat

– Det er helt vanvittig

Redaktør i Fiskeavisen.no, Daniel Tilrem, opplyser at norgesrekorden 15,3 kilo.

Den ble ifølge Wikipedia tatt på tatt under dregging utenfor Fossum Gård på Nes av Robert Torp den 1. november 1981.

– Det er helt vanvittig, sier Tilrem om fangsten til Per Edvard Johnsen.

– Mange drømmer om å få en ørret på over to kilo.

– Jeg har ikke hørt om noe i nærheten de siste årene. Her lukter man på en norgesrekord, og det er ekstremt artig at den fangsten er tatt i nord.

– Må være forberedt på en storing

Per Edvard Johnsen har fisket sommer og vinter på innsjøen, som er den 15. største innsjøen i Norge, siden 70-tallet.

Johnsen kjenner derfor vannet veldig godt, og han vet hvor fisken biter og at fangsten kan være av det store slaget. Derfor borer han ikke et lite hull i isen når han er på fisketur.

– Man må ha et stort hull, sier Molliš Piera, som legger til at det er sterke krefter som er i sving når en ørret over ti kilo biter på kroken.

– Alt må være solid, sier storfiskeren om utstyret man må ha når man fisker i Iešjávri.

– For man må være forberedt på en storing.

Det er omtrent det eneste han vil røpe om hvilke redskaper han bruker for å lure storfangstene på kroken. Den eneste hemmeligheten han vil røpe er at det er viktig å fiske i all slags vær og hele året.

– Det er viktig å være der til rett tid, for de store beistene har faste ruter, sier storfiskeren, som legger til at det er best å fiske på det islagte vannet i mars og april.

Les også: Hvor er Finnmarks beste fiskevann?

– En bitte liten del ble servert

Johnsen har overlatt den daglige driften av Mollisjok Lodge i Nedre Mollisjok til sønnen, Simen Andre Varsi Johnsen, men han jobber ifølge seg selv som dreng på fjellstua.

Han er derfor ofte guide for gjestene på fjellstua, og da han fikk storfangsten hadde han med seg et turfølge fra reiselivsbedriften Æventyr.

Storfangsten sto også på menyen til turfølget.

– Vi har mange gjester og de vil gjerne smake på fangstene. Så en bitte liten del ble servert til dem, sier Molliš Piera om hva storørreten ble brukt til.

– Det var god kvalitet på den.

I tillegg til ørret serverer Mollisjok Lodge fersk lake, røye, harr og gjedde, som de fisker gjennom hele året til gjestene på Iešjávri.

– Det er god mat i alt. Vintergjedde har blant annet en helt annen konsistens enn dem man får på sommerhalvåret.

Redningsaksjon

Det er ikke bare på isen at Per Edvard Johnsen har opplevd store hendelser den siste måneden.

På mandag 27. februar hentet han ut et par som var værfast i et uvær på vidda. Det var svært dårlige forhold og vind med orkan i kastene, men den erfarne fjellmannen klarte å hente dem i sikkerhet.

– Det var svært dårlig sikt, og jeg måtte stadig stoppe. De verste bygene varte kanskje 20–30 minutter. Da må man stå i ro. Du ser ikke skituppene på skuteren en gang, sa Johnsen til sagat.no etter redningsaksjonene.

– Det har vært mye action, sier Johnsen om de siste dagene med redningsaksjoner og isfiske på vidda.

Les også: Uvær i Finnmark: – I kastene var vinden 78,9 meter i sekundet