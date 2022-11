Politiet har etterforsket saken bredt. De har holdt muligheten åpen for at det har vært en frivillig forsvinning, en ulykke, et selvmord – eller en kriminell handling.

Den siste muligheten har vært tonet ned fram til i går. Da kom meldingen om at politiet begynte å grave ved et område utenfor idrettshallen.

Abdullahi Dayib Mohamud var 21 år da han ble meldt savnet. Hvis han lever, er han 23 år gammel nå.

For familien har det vært en tung tid.

– Jeg har ikke mistet håpet om at det skal bli løst, at vi skal få svar. Det er veldig tungt å ikke vite hva som har skjedd, sier storesøster Ruweyda Dayib Mohamud (25).

– Jeg vil finne ham, om han er i live eller ikke, sier Ruweyda Dayib Mohamud om broren Abdullahi. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Undersøkte havnebassenget

Familien så ikke Abdullahi i julen 2020, og meldte fra til politiet 5. januar.

Et overvåkningskamera ved en minibank hadde fanget ham opp klokka 14.05 om ettermiddagen den 18. desember. Dette er den siste sikre observasjonen av ham.

Da Abdullahi først ble savnet, hadde ikke politiet noe konkrete holdepunkt for at det var skjedd noe kriminelt.

Abdullahi Dayib Mohamud var innom Sparebank1 i Hammerfest 18. desember. Dette bildet fra overvåkningskameraet er den siste kjente observasjonen av ham. Foto: Politiet

De undersøkte særlig i havnebassenget da meldingen kom fra familien.

TV2-programmet «Åsted Norge» tok opp saken i april i år, altså nesten halvannet år etter forsvinningen. To arbeidsdager senere hadde politiet fått inn ett eneste tips. Det kom fra Hammerfest.

– Det er et generelt tips, som ikke fører oss noe videre, sa etterforskningsleder Bjørn Tore Svendsen til iFinnmark.

Svendsen slo fast at de den gangen sto på bar bakke og ikke ante hva som hadde skjedd.

Sju måneder senere har de altså funnet grunnlag for å grave i området. Hovedhypotesen nå er at Abdullahi er utsatt for noe kriminelt.

Politiet i Hammerfest er svært vage om hva som har fått dem til å tro at det kan ligge noe kriminelt bak.

De har heller ingen mistenkte eller siktede så langt.

«Politiet har på bakgrunn informasjon vi har mottatt besluttet å undersøke om det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest. Vi kan ikke være sikre på det, men kan heller ikke leve med uvissheten om han ligger der», opplyste leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen i en pressemelding onsdag.

Politiet kom i gang igjen med arbeidene ved idrettshallen i Hammerfest torsdag. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Entreprenører: Umulig å grave for hånd

I desember 2020 var det mye kaldt vær i Hammerfest. Flere perioder var det temperaturer ned mot minus 10. Rundt julaften var det noen dager med plussgrader, før det på nytt kom en kuldeperiode i slutten av desember.

NRK har snakket med to uavhengige maskinentreprenører som sier at det er umulig å grave ned noen for hånd på denne årstiden i Finnmark.

Hvis noen har skjult et lik i grunnen i området, må de ha utført jobben ved hjelp av maskin, mener de to maskinførerne.

Onsdag startet arbeidet med å grave opp rundt idrettshallen i Hammerfest. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Familien delvis informert

Storesøster Ruweyda forteller at hun flyttet fra Stavanger til Hammerfest for å være nær broren sin.

– Jeg blir her til vi finner ham, sier hun.

– Politiet har oppdatert meg når de har hatt noe å si, men det var lite. Det var ikke mye de selv visste, sier hun.

– Jeg fikk vite om idrettshallen for flere dager siden. Det er ikke lett å tenke at broren din kan være begravet et sted, at ingen vet hva som er skjedd. Men samtidig vil jeg finne ham, om han er i live eller ikke. Det er tungt, men kanskje kan vi endelig finner svar.