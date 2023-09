Søndag morgen dro Markussen og kompisen Terje Ellingsen ut med båten fra Kaldfjord i Tromsø kommune.

De to fiskekompisene har noen fiskeplasser på yttersida av Kvaløya hvor de har hatt fiskelykke tidligere. Nøyaktig hvor det er, ønsker de ikke å avsløre.

De hadde ikke vært lenge ute før de fikk napp. Det var først Ellingsen som sa at han kjente ei kveite nappe borti stanga.

– To sekunder etter smalt det i mi stang. Da var hun på. Enkelt og greit, forteller Markussen.

Tromsøværingen er opprinnelig fra Harstad.

Tre kvarters kamp

Kampen for å få has på storfisken var ikke like enkel. De tok ikke tida, men anslår at det var en tre kvarters kamp før de hadde seiret over kveita.

– Denne kveita var annerledes fra alt annet jeg har hatt på stanga. Den bevegde seg annerledes, og kjentes stor og tung. Da den kom mot overflata så vi at den var diger, sier Markussen.

Den forrige rekorden til sportsfiskeren var på 20 kilo. Nå er rekorden på ei kveite som veide rundt 90 kilo.

For Markussen var det en stor drøm som gikk i oppfyllelse.

– Det er en stor drøm. Nå som det har skjedd, føles det uvirkelig. Det føles veldig, veldig bra, sier han

Den store hunnkveita Ekspander/minimer faktaboks Kveita har en unik evne til å tilpasse seg. Den kan bevege seg fra fem til tusen meters dyp. Ingen andre arter har dette spennet.

Kveitedronninga legger enorme mengder med rogn, og gyter opptil 7 millioner egg på eller nær bunnen. Eggene stiger oppover og klekker etter cirka 18 døgn.

Når hunnkveita får leve godt og lenge legger det grobunn for at den kan bli til et «monster».

Det er usikkert hvor stor en hunnkveite kan bli, men det har blitt fanget individer på 350 kilo og 3,6 meter.

Hunnkveita har potensial til å bli mye større enn hannkveita, som ikke kan bli mer enn 50 kilo.

De største hunnkveitene kan bli opptil 60 år.

Kveiter på over 100 kilo er fredet, og det er derfor ikke lov til å ta livet av dem. Fiskere bruker derfor fang-og-slipp-metoden.

De eldste kveitene inneholder miljøgifter, og kan derfor være helsefarlig å spise. Kilde: Havforskningsinstituttet

For stor for måleutstyret

Når de endelig hadde vunnet over kveita, meldte spørsmålet om hva de skulle gjøre med den.

For seks år siden innførte Fiskeridirektoratet et krav om å kaste alle kveiter over to meter tilbake på havet – uansett om den var levende eller død. Bakgrunnen var at de vil hindre at store kveiter blir menneskemat, siden det kan finnes tungmetaller og giftstoffer i den.

Kompisene hadde ikke det beste måleutstyret med seg. Men de var temmelig sikker på at denne kveita var så stor at den måtte tilbake til havet.

I tillegg var det knapt med plass for å få den i båten. Så kveita ble senket.

Men før det skjedde hoppet Markussen uti vannet, og måle kveita med tommestokken de hadde med seg.

Øystein Berglund Markussen hoppet i vannet for å få målt storkveita. Foto: Terje Ellingsen

– Vi har sett at andre gjør det, men som oftest er folk forberedt og har med seg våtdrakt. Det hadde ikke vi. Så det ble et friskt bad.

Ganske riktig var kveita lengre enn tommestokken på halvannen meter. De anslår at den var mellom 185 og 190 centimeter.

Markussen sier at de ettertid har funnet ut at ei så lang kveite anslås å være på rundt 90 kilo.

Dermed angrer de litt på at de ikke fikk tatt kveita opp.

– Det hadde vært artig å kunne tatt den opp og fått dokumentert ordentlig hvor stor den var. Ungene hadde veldig lyst å se den. Samtidig ville den ikke vært egna som matfisk, sier han.

Bursdagsgave for livet

Markussen er ikke i tvil. På neste fisketur skal solid og godt utstyr være med.

Men opplevelsen står det ikke noe tilbake for det.

Ikke nok med at drømmen som sportsfisker gikk i oppfyllelse. Det skjedde på 43-årsdagen hans.

– At det skulle skje, er spesielt og utrolig artig.